Formel 1: Verstappen macht es offiziell – „War schon immer mein Traum“

Der Saisonstart der Formel 1 rückt immer näher! Schon bald werden Max Verstappen und Co. um Rennsiege und den WM-Titel fahren. Der Niederländer will seine fünfte Weltmeisterschaft in Folge holen, hat aber mit McLaren und Ferrari große Konkurrenz.

Neben der Formel 1 hat Max Verstappen aber auch noch eine andere Leidenschaft. Der Red-Bull-Star hat nämlich einen eigenen Rennstall im Sim-Racing. Dort verkündet der Pilot voller Vorfreude einen Hammer!

Formel 1: Verstappen verkündet Hammer

2025 wird für Max Verstappen aus dreifacher Sicht richtig spannend: Da wäre die Formel 1, die Geburt seines ersten Kindes und dann noch sein Hobby abseits der Rennstrecke. Im Sim-Racing ist der Weltmeister nämlich auch unterwegs und hat mit Verstappen.com Racing einen eigenen Rennstall.

Jetzt verkündete Verstappen, dass aus seinem Team ein Pilot es geschafft hat, vom virtuellen Rennsport in die reale Welt zu wechseln. Sim-Rennfahrer Chris Lulham wird in der GT3-Sport an den Start gehen. Er wird zusammen mit Thierry Vermeulen in der GT World Challenge Europe Sprint und mit Harry King im Endurance Cup fahren, wo Verstappens Team mit einem Aston Martin Vantage GT3 Evo antreten wird.

„Es war schon immer mein Traum, junge Fahrer zu unterstützen, und seit einiger Zeit versuche ich, einem Simulationsfahrer die Möglichkeit zu geben, in den realen Rennsport aufzusteigen. Mit Chris Lulham, der jetzt vom Team Redline sim racing zu unserem GT3 Sprint und Endurance Racing befördert wird, und Thierry Vermeulen, der schon seit einigen Jahren für Verstappen.com Racing fährt, gehen wir den nächsten Schritt“, freut sich Verstappen.

„Aufregende Aussicht“

Und der Formel-1-Star weiter: „Wir fahren alle zusammen Rennen und arbeiten mit professionellen Support-Teams in anspruchsvollen Meisterschaften zusammen. Natürlich gibt es noch viel zu lernen, um unsere Leistung mit den Autos und Fahrern zu maximieren. Unser Ziel ist es, konkurrenzfähig zu sein und an der Spitze des Feldes zu kämpfen. Es ist toll, dass wir es einem Sim-Racer jetzt ermöglichen, gegen etablierte Rennfahrer anzutreten. Ich bin sehr gespannt auf das kommende Jahr!“

Und auch Lulham ist voller Vorfreude. „Es ist eine wirklich aufregende Aussicht, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Wir hatten bereits eine sehr gründliche und arbeitsreiche Off-Season, um uns auf das vorzubereiten, was kommt. Es ist eine unglaubliche Chance und ich kann es kaum erwarten, das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen.“

Das ist aber noch nicht alles aus dem Verstappen-Lager: Der Niederländer eröffnet eine hochmoderne Simulatoranlage, die es den Fahrern ermöglicht, Zugang zu den fortschrittlichen Simulatoren zu haben. Sie verfügt über zwei hochmoderne 180-Grad-Simulator-Kuppeln – eine für Formelfahrzeuge (von Formel 4 bis Formel 1) und eine für GT-Rennen.