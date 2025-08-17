Formel-1-Drama um Max Verstappen – wird DAS bittere Realität?

Zahlreiche Fahrer der Formel 1 wären wohl äußerst glücklich, wenn sie zur Sommerpause auf Platz drei der WM-Wertung lägen. Nicht so Max Verstappen! Nach vier Weltmeistertiteln in Folge ist die aktuelle Saison für ihn eine mittelschwere Katastrophe.

Gegen die beiden McLaren kommt Verstappen schlicht nicht an. Das letzte Rennen vor der Pause markierte dabei einen neuen Tiefpunkt. Beim Großen Preis von Ungarn purzelte der Niederländer sogar fast aus den Punkteplätzen. Ein Fingerzeig, wie schlimm der zweite Teil der Saison in der Formel 1 für ihn noch wird?

Formel 1: Red-Bull-Abstand größer denn je

Der neunte Platz in Ungarn verdeutlichte die Lage, in der sich Verstappen und Red Bull derzeit befinden, einmal mehr. Es geht nicht darum, nochmal den Anschluss an McLaren zu finden. Der Abstand zu den Papaya-Flitzern ist größer denn je. Es geht in erster Linie darum, nicht auch noch von Ferrari und Mercedes abgehängt zu werden.

+++ Auch spannend: Karriereende von Lewis Hamilton? Stimmen werden lauter +++

Doch der aktuelle Stand macht dabei wenig Hoffnung. Spätestens nach der Sommerpause dürfte an den aktuellen Autos nicht mehr viel passieren. Fast das gesamte Arbeitsvolumen wird auf die Autos für 2026 ausgerichtet, die mit neuen Motoren und neuem Chassis daher kommen. Will man nächstes Jahr in der Formel 1 (hier mehr aus der Königsklasse lesen) vorne dabei sein, kann man nicht das aktuelle Auto bis zum Ende der Saison mit Upgrades füttern.

Verstappen droht tristes F1-Jahr

Für Verstappen bedeutet das: An den aktuellen Leistungsunterschieden der Boliden dürfte sich bis Dezember nicht mehr allzu viel ändern. Und das bringt die Frage mit sich, ob er in diesem Jahr überhaupt noch einmal um den Sieg mitfahren kann! Sein letzter Sieg (beim Großen Preis der Emilia-Romagna) liegt schon rund drei Monate zurück. Seither standen beinahe ausschließlich Lando Norris und Oscar Piastri ganz oben auf dem Treppchen. Lediglich in Kanada konnte George Russell noch einmal dazwischenfunken.

+++ Spektakuläres F1-Comeback plötzlich möglich – Bosse machen Ernst +++

Aber nicht nur das. Mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse muss man schon fast fragen, ob Verstappen überhaupt noch mal aufs Podium kommt. Das ist zwar wesentlich wahrscheinlicher als ein Sieg, wird aber angesichts des aktuellen Kräfteverhältnisses in der Formel 1 ein nicht minder großer Kraftakt.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Verstappen wird hoffen, dass der Red Bull zumindest auf bestimmten Strecken besser funktioniert als die Wagen der Formel-1-Konkurrenz. Doch auch er dürfte längst wissen: Die letzten zehn Rennen der Saison könnten noch bitterer enden als die bisherigen 14.