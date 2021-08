Formel 1: Red-Bull-Star Verstappen rastet völlig aus – weil ihm diese Strafe droht!

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause und schon wird von Fahrern und Verantwortlichen wieder scharf geschossen. Im Fokus steht dabei auch Max Verstappen. Gelingt es dem Niederländer den Spieß in der zweiten Saisonhälfte nochmal umzudrehen?

WM-Kandidat Max Verstappen ist mächtig angefressen und schon fliegen wieder Giftpfeile. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Doch auch wenn die ersten Tage in Spa erfolgreich verliefen, bringt Verstappen ein bestimmtes Thema auf die Palme. Dem Red-Bull-Piloten droht in der Formel 1 eine Strafe.

Formel 1: Verstappen fordert deutliche Regelanpassungen

Dass der 23-Jährige im Verlauf der Saison eine Strafe hinnehmen muss, damit haben sich er und auch sein Rennstall bereits abgefunden. Der Grund liegt bei den Motoren. Nach seinem heftigen Crash in Silverstone ist einer von den drei erlaubten Motoren bei ihm nicht mehr zu gebrauchen.

Der aktuelle WM-Stand in der Formel 1:

Hamilton, 202,5 Punkte Verstappen, 199,5 Punkte Norris, 113 Punkte Bottas, 108 Punkte Perez, 104 Punkte

Bei noch zwölf ausstehenden Rennen gilt es als ziemlich sicher, dass Red Bull bei Verstappen eine vierte Antriebseinheit verwenden muss. Dann wird eine Strafversetzung um gleich zehn Plätze fällig. Für die Titelambitionen des Niederländers wäre das ein schwerer Schlag.

In Spa startet Verstappen von der Pole. Foto: imago images/PanoramiC

Kein Wunder also, dass er in Belgien ordentlich angefressen ist. Besonders, weil die Schäden nicht seine Schuld gewesen sind. „Das müssen wir uns anschauen“, fordert er daher. „Wenn jemand in dich crasht und du Schäden davonträgst und durch die Regeln einen zusätzlichen Motor benutzen musst, dann ist das nicht, wie es sein sollte“, macht er deutlich.

Formel 1: Red Bull gleich doppelt betroffen

Er fordert in dieser Hinsicht mehr Spielraum. „Das müssen wir uns anschauen, vor allem wenn man so eingeschränkt mit den Motoren und allen anderen Teilen ist“, wiederholt er seine Forderung auch im Bezug auf die Budgetgrenze.

Red Bull ist in der Hinsicht gleich doppelt bestraft, denn nach dem Ungarn-Rennen sieht es für Verstappen-Kollege Sergio Perez ähnlich aus.

Max Verstappen ist bedient. Foto: picture alliance/dpa | Hasan Bratic

Noch einmal fordert der WM-Zweite, dass die Unfall-Verursacher die Kosten tragen müssen: „Es würde Leute davon abhalten, etwas Dummes zu machen, weil sie wissen, dass es ihr Team und damit am Ende sie selbst beeinflussen könnte.“

