Formel 1: Neuer Teamkollege von Verstappen? Teamchef-Aussagen lassen aufhorchen

Trotz des zweifachen WM-Titels in der Formel 1 sorgte Red Bull abseits der Strecke immer wieder für viel Aufregung. Grund dafür war Sergio Perez. Der Mexikaner stand wohl kurz vor dem Aus beim österreichischen Team, konnte dies aber noch irgendwie verhindern.

Perez zeigte eine Leistungssteigerung zum Ende der Formel-1-Saison, wird somit auch im kommenden Jahr für Red Bull an den Start gehen. Sein Vertrag läuft aber Ende 2024 aus. Ob er dann noch an der Seite von Max Verstappen fahren wird? Die Aussagen von Teamchef Christian Horner lassen aufhorchen.

Formel 1: Neuer Teamkollege von Verstappen?

Über kaum einen Fahrer wurde in der abgelaufenen Saison so viel in der Formel 1 spekuliert wie bei Sergio Perez. Fliegt der Mexikaner raus? Behält er seinen Sitz bei Red Bull? Fragen, die kurz vor Saisonende geklärt wurden. Teamchef Christian Horner und Red Bulls Motorsportchef Doktor Helmut Marko betonten, dass Perez auch 2024 für das Weltmeister-Team fahren wird.

Dabei standen schon zahlreiche andere Fahrer Schlange, um den Platz neben Max Verstappen einzunehmen. Am Ende konnte Perez doch noch durch einige gute Platzierungen überzeugen und den Rausschmiss verhindern. Sein Vertrag läuft aber nur noch für 2024. Was passiert danach?

Neben Perez haben auch Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda, die beide für Red Bulls Schwesterteam AlphaTauri fahren, auslaufende Verträge. Beide Piloten werden mit dem Sitz von Perez in Verbindung gebracht. Auch Liam Lawson darf sich Hoffnungen machen, allerdings zunächst im AlphaTauri, wo er bereits gute Rennen für den verletzten Ricciardo fuhr.

Horner-Aussagen lassen aufhorchen

Im kommenden Jahr werden viele Augen in der Formel 1 und vor allem bei Red Bull auf Perez gerichtet sein. Sollte er gute Leistungen zeigen, darf er sich womöglich Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen. Gibt es wieder Leistungsschwankungen, droht ihm das Aus.

Teamchef Christian Horner betonte, dass das Fahreraufgebot für 2024 bei Red Bull offen sei. Es werden alle Alternativen in Betracht gezogen. „Als Team möchte man das konkurrenzfähigste Paar aufstellen, das man haben kann, und man möchte die richtige Dynamik im Team haben“, sagte Horner gegenüber „Sky“.

„Max und Checo (Sergio Perez, Anm. d. Red) waren ein überaus erfolgreiches Paar. Checo hat in seinen drei Jahren bei uns die Plätze vier, drei und zwei belegt. Er ist also auf einem guten Weg“, so Horner, der auch Ricciardo Hoffnungen macht. „Daniel ist uns gut bekannt – es ist großartig, ihn wieder bei Red Bull zu haben – und natürlich ist für die Zeit ab 2025 alles offen.“