Muss die Formel 1 wieder vor Max Verstappen zittern? Marko verrät radikale Maßnahme

Mit einem Paukenschlag meldet sich Max Verstappen bei der Formel 1 in Monza zurück. Völlig überraschend, aber dafür umso beeindruckender rast er im „Tempel of Speed“ auf die Pole-Position. Lando Norris und Oscar Piastri können nur zuschauen.

Die Wende einer bisher so enttäuschenden Saison für Red Bull? Denn die Verstappen-Pole bekam man ganz allein, ohne Pech beim Gegner hin. RB-Berater Helmut Marko lässt anschließend durchblicken: Der jüngste Erfolg des Formel-1-Teams kommt nicht von ungefähr.

Formel 1: Red Bull schmeißt Pläne um

Marko hatte wohl schon am Freitag (5. September) gespürt, dass in Monza etwas drin sein könnte. Der Freitag ist für die Bullen bisher die Achillesferse der Saison. Zu lange brauchte es meistens, um das richtige Setup für die Autos zu finden, wichtige Zeit ging verloren.

+++ Auch spannend: Drama um deutsche Formel-1-Hoffnung – er steht mit leeren Händen da +++

Anders in Monza. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so einen guten Freitag hatten“, freute sich Helmut Marko bei „Sky“ und verrät: „Wir haben die Trainingsphilosophie und die Herangehensweise etwas umgestellt.“ Eine Umstellung, die beim einstigen Formel-1-Primus sofort fruchtete.

Entscheidendes neues Teil

Auf weitere Details ging der Grazer nicht ein, erklärte aber dafür, dass die Performance auch mit einem neuen Teil an Verstappens Auto zu tun habe. „Wir haben auch einen neuen Unterboden“, so Marko. Mit diesem habe sich der viermalige Weltmeister auf Anhieb wohlgefühlt.

+++ Formel-1-Ikone zurück im Rampenlicht! Günther Steiner lässt die Bombe platzen +++

„Und dann haben wir das Auto sukzessive korrigieren können“, beschreibt Marko den Fortschritt, den man in der Kombination aus allen Faktoren vom Freitag bis zur Qualifikation erreichen konnte. Etwas, dass man bisher in der Saison nicht so oft konnte.

Noch mehr Neuigkeiten gibt es hier:

Bleibt die Frage, ob die Formel 1 vor Max Verstappen und den neuen Red-Bull-Methoden am Freitag zittern muss und er dadurch an jedem Wochenende einen Vorteil hat. Die kommenden Wochen werden es zeigen.