Formel 1: Max Verstappen ist zurück – und lässt McLaren mit diesen Worten zittern

Max Verstappen meldet sich nach einer schwierigen Saisonphase eindrucksvoll zurück. Mit zwei Siegen in Italien und Aserbaidschan beweist der Weltmeister, dass Red Bull wieder konkurrenzfähig ist. Noch vor der Sommerpause kämpfte das Team mit massiven Problemen, doch neue Updates wie ein veränderter Unterboden brachten den Durchbruch.

Fortschritte bei Red Bull in der Formel 1

Verstappen lobt die bessere Planbarkeit der aktuellen Rennwochenenden: „Wir müssen nicht mehr so viele Dinge am Auto ausprobieren.“ Früher legte Red Bull schlechte Trainingsleistungen hin und musste sich mühsam verbessern. Das Team versteht nun den RB21 besser. Die Fortschritte stärken das Team – und machen es wieder zu einer Gefahr für McLaren! Verstappen droht auf die Frage, ob er jetzt öfter das richtige Arbeitsfenster des Wagens finde: „Ja. Und das liegt an all den Dingen, die wir über dieses Auto gelernt haben.“

Auch spannend: Lewis Hamilton in großer Sorge – Hund Roscoe kämpft ums Überleben

Bis zum nächsten Formel-1-Rennen will Verstappen abwarten, ob eine Rückkehr ins Titelrennen realistisch ist. Trotz seiner Vorsicht steht fest: Red Bull hat zuletzt große Fortschritte gemacht. Diese Verbesserungen spiegeln sich auch in der Stimmung des Teams wider, die nach schlechten Saisonstarts deutlich besser geworden ist.

Red Bulls Aufschwung in der Formel 1

Nach dem desaströsen Saisonstart Red Bull eine schwere Phase. Verstappen betont jedoch den positiven Effekt der Krise: „Wenn man sieht, dass es wieder gut läuft, macht das diese Siege ganz besonders.“ Die Atmosphäre sei jetzt sehr gut – „und das ist auch wichtig“, so Verstappen.

Mehr Nachrichten von uns:

Das Team schöpft neues Selbstvertrauen, was Verstappen im Kampf um Spitzenplätze helfen könnte. Die jüngsten Erfolgserlebnisse schenken Red Bull neuen Glauben an ihre Arbeit. Verstappen weiß genau, wie mentaler Aufschwung innerhalb der Formel 1 (hier mehr aus der Rennserie erfahren) den entscheidenden Unterschied machen kann. Sein Team sieht wieder Licht am Ende des Tunnels – und McLaren muss plötzlich zittern.