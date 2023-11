Formel 1: Das hat keiner kommen sehen – Verstappen überrascht mit Zukunftsansage!

Wird der denn nie satt? Am Ende war alles wie immer. Zunächst ertönte in Las Vegas die niederländische und anschließend die österreichische Hymne. Das untrügliche Zeichen, das Max Verstappen in der Formel 1 den Sieg eingefahren hat. Trotz eines engen Rennens behielt er die Oberhand.

Doch es waren vor allem seine Aussagen nach dem Vegas-Rennen, die für Aufsehen sorgten. Der Dreifach-Weltmeister der Formel 1 machte eine Ansage, die nur wenige Stunden zuvor noch undenkbar schien.

Formel 1: Heftige Diskussionen

Dem gesamten Wochenende im Zocker-Paradies gingen massive Diskussionen voraus. Zu viel Show, zu wenig Sport und dann auch noch das Gully-Desaster im ersten Training (hier mehr dazu erfahren). Das Rennen in Las Vegas stand unter keinem guten Stern.

Und einer, der seinen Missmut über die neuste Station im Rennkalender auch deutlich äußerte, war ausgerechnet Max Verstappen. Das Aushängeschild der Formel 1 machte um seine Abneigung keinen Hehl.

Er kritisierte öffentlich die Show-Umstände bei der Fahrervorstellung. Er habe sich wie ein Clown gefühlt, meckerte Verstappen (hier mehr dazu). Auch als die Fans von den Tribünen zwangsgeräumt wurden, ergriff er das Wort gegen den Veranstalter.

Strecke überzeugt doch

Und dann wäre da noch der Stadtkurs an sich, der dem Niederländer anfangs auch ein Dorn im Auge war. Seine Meinung änderte sich offenbar jedoch während des Grand Prix. Denn Vegas bot auf der Strecke dann doch ein Spektakel. Crashs, Safety-Car, Überholmanöver – alles war dabei.

Und so musste Verstappen für seinen 18. Saisonsieg in der Formel 1 mächtig fighten. Ein ums andere Mal musste er an Charles Leclerc und Sergio Perez vorbei. Das machte dem Rennfahrer Verstappen offenbar so viel Spaß, dass er anschließend versöhnliche Worte wählte.

„Wir konnten hier eine gute Show zeigen, und ich freue mich, im nächsten Jahr auf diese Strecke zurückzukommen“, erklärte er seine Vorfreude. „Wenn das Rennen den Fans so viel Spass gemacht hat wie mir, dann bin ich zufrieden.“ Diese Worte hätte man vor dem Rennen wohl nicht kommen sehen.