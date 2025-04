Formel 1: Japan-GP hat Folgen – bitterer Verlust für Max Verstappen!

Das erinnerte doch schon wieder mehr an alte Zeiten! Max Verstappen sorgt in der Formel 1 für einen Paukenschlag, holt beim Japan-GP den Sieg. Entscheidend war dafür eine Zauberrunde in der Qualifikation, die ihm die Pole-Position bescherte. Im Rennen hielt er die schnellen McLaren dann hinter sich.

Für Verstappen und Red Bull eine willkommene Abwechslung nach einem schlechten Saisonstart. Der Abgesang auf das Team hatte in der Formel 1 längst eingesetzt. Der Sieg sorgt vorerst für Ruhe. Dennoch muss Max Verstappen den Verlust gleich zweier Rekorde hinnehmen.

Formel 1: Antonelli macht immense Fortschritte

Wer am Sonntag (6. April) extra um 7 Uhr aufgestanden war, um das Rennen in Suzuka zu sehen, musste aufpassen, nicht wieder einzuschlafen. Fesselnd oder gar adrenalingeladen war der dritte Wettbewerb keinesfalls. Auch wenn es vorne eng zu ging: Attacken auf Verstappen gab es keine. Dennoch konzentrierten sich die Kameras auf das Führungstrio.

+++ Auch spannend: Trotz Ferrari-Fehlstarts – Boss mit krasser Ankündigung! +++

Und so ging einmal mehr etwas unter, dass auch in der Mitte des Feldes gute bis sehr gute Leistungen geboten wurden. Von Kimi Antonelli etwa. Wo in der Formel 1 zahlreiche Rookies ihre Autos in die Wand setzen, dreht der Italiener im schnellen Mercedes gekonnt seine Runden.

Der Lohn in Japan: Zum dritten Mal Punkte im dritten Rennen. Antonelli macht sichtbare Fortschritte, fühlt sich im Wagen immer wohler. Ein Beweis dafür: Gleich zwei Bestmarken konnte der Hamilton-Erbe Max Verstappen wegschnappen.

Verstappen aus Geschichtsbüchern raus

Im Rennen setzte Antonelli auf einen Overcut, blieb also länger als die Konkurrenz auf der Strecke, ehe es zum Boxenstopp ging. Das führte dazu, dass er einige Runden als Führender absolvierte. Damit trug sich der Mercedes-Pilot in die Geschichtsbücher ein. Nie war ein Fahrer an der Spitze des F1-Feldes jünger. Zuvor hielt eben Verstappen den Rekord, der 2016 vier Tage älter war. Entsprechend knapp und bitter muss der Niederländer die Bestmarke abgeben.

+++ Entlassener Star plant Comeback – und hofft auf unfairen Vorteil +++

Und zum Ende des Japan-GP schlug Antonelli noch mal zu. Er sicherte sich die schnellste Rennrunde des Tages. Auch hier ist er der jüngste Fahrer, dem dies jemals gelang, auch hier entthronte er Verstappen.

Noch mehr Nachrichten gibt es hier:

Letztlich wird Verstappen über die beiden Verluste hinwegsehen können. Mit vier Weltmeistertiteln und zahlreichen anderen Rekorden hat er sich schon längst in der Geschichte der Formel 1 verewigen können.