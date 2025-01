Formel 1: Verstappen-Warnung an Lawson – „Sollte es nicht versuchen“

In der diesjährigen Formel-1-Saison wird es wieder einige neue Gesichter geben. Auch bei Red Bull müssen sich die Mitarbeiter auf einen neuen Fahrer einstellen: Liam Lawson. So neu ist der Neuseeländer eigentlich nicht, da er schon für das Schwesterteam Racing Bulls fuhr.

Damit wird Lawson an der Seite vom vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen fahren. Viele Blicke werden auf den Neuzugang gerichtet sein. Von Verstappens Papa Jos gibt es eine Warnung an den Red-Bull-Neuling.

Formel 1: Warnung an Red-Bull-Neuling Lawson

In weniger als zwei Monaten geht die neue Formel-1-Saison los. Neue Autos, neue Mitarbeiter, aber vor allem auch neue Piloten. Neben einigen Rookies wird Liam Lawson zum dritten Mal an den Start gehen. 2023 und 2024 fuhr er schon elf Rennen für Red Bulls Schwesterteam Racing Bulls beziehungsweise AlphaTauri. Nun hat er einen festen Sitz und wird für das Top-Team fahren.

Schon jetzt sind viele Augen auf Lawson gerichtet, der an der Seite von Max Verstappen fahren wird. Der Druck ist enorm – genauso wie die Erwartungen am Neuseeländer. Vor dem Saisonstart hat sich jetzt Verstappens Vater Jos zu Wort gemeldet und sich an Lawson gerichtet.

„Wenn Lawson erfolgreich sein will, muss er die gleichen Fehler vermeiden, die ich damals gemacht habe“, sagte der ehemalige Pilot zu niederländischen Medien. „1994 habe ich versucht, mit Michael Schumacher mitzuhalten, vor allem im Rennen. Es war, als würde ich mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Ich war unerfahren, aber ich wollte mich um jeden Preis beweisen.“

„Sollte nicht versuchen“

Schumacher sei damals „extrem schnell“ gewesen. „Er war der absolute Maßstab bei Benetton“, so Verstappen weiter. Der Versuch, mit dem damaligen Top-Piloten gleichzuziehen, war von vorneherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Daher gibt Jos dem neuseeländischen Fahrer den Rat, den er schon seinem Sohn gegeben hat: „Ich habe ihm damals schon gesagt, er solle nicht den gleichen Fehler machen.“

Lawson „sollte daher nicht versuchen, sofort mit Max mitzuhalten, sondern sich auf seine eigene Entwicklung konzentrieren, ohne sich ständig mit seinem Teamkollegen zu vergleichen.“ Ob Lawson diesen Rat annehmen wird?