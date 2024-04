Formel 1: Horner haut auf den Tisch – und spricht ein Verstappen-Machtwort

Um die Zukunft von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gab es in den letzten Wochen viele Gerüchte. Mercedes würde den Niederländer gerne als Ersatz für den abwandernden Lewis Hamilton verpflichten.

Red Bull macht allerdings keinerlei Anstalten, den Superstar der Formel 1 abzugeben und versucht nun die Gerüchte um Max Verstappen im Keim zu ersticken. Teamchef Christian Horner hat ein Machtwort gesprochen.

Formel 1: Horner spricht Machtwort

Mercedes lässt zurzeit keine Gelegenheit aus, um öffentlich um Max Verstappen zu buhlen. In Japan sagte Teamchef Toto Wolff nun: „Wir haben einen freien Platz, den einzigen der Top-Teams – außer Max entscheidet, dass er geht. Dann ist unser Platz nicht mehr frei“, und betont: „Ich warte auf ihn. Vor ein paar Monaten hätte ich nie erwartet, dass ich das sagen könnte.“

Die Silberpfeile hoffen, dass der interne Machtkampf bei Red Bull und der Wirbel um die „Horner-Affäre“ den dreimaligen Weltmeister zu einem Wechsel bewegen. (Hier mehr über die Hintergründe!).

Verstappen bleibt zu „100 Prozent“

Red Bull selbst denkt aber überhaupt nicht daran, Verstappen abzugeben. Jetzt hat Teamchef Christian Horner in Japan ein Machtwort gesprochen. Zu „100 Prozent“ werde Verstappen 2025 noch im Red Bull sitzen, sagte Horner bei Sky. Verstappen selbst hatte sich schon am Tag zuvor zu Red Bull bekannt. „Ich bin sehr glücklich damit, wo ich gerade bin und dabei will ich es belassen“, so der Niederländer.

Verstappens Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2028. Er soll allerdings eine Ausstiegsklausel besitzen. Wenn Chefberater Dr. Helmut Marko das Team verlässt, könne Verstappen demnach ebenfalls gehen. Solange dieses Szenario allerdings nicht eintritt, scheint ein Abgang von Verstappen unwahrscheinlich.