Formel 1: Bittere Verstappen-Trennung? Rennstall macht offenbar ernst

Die Spekulationen um Red Bull reißen einfach nicht ab! Seit Wochen halten die Anschuldigungen um Christian Horner und die damit verbundenen Auswirkungen die Formel 1 in Atem. Nun könnte ein weiterer, richtig dicker Stein ins Rollen kommen.

Nachdem am Karfreitag bereits Chefmechaniker Lee Stevenson seinen Abgang bei Red Bull verkündet hatte (hier bekommst du alle Infos dazu), könnte Weltmeister Max Verstappen nun die nächste bittere Trennung bevorstehen. Ein Rennstall der Formel 1 baggert massiv an Andrian Newey.

Formel 1: Flüchtet Newey?

Um den Abgang des Chefdesigners gibt es schon länger Gerüchte. Unbestritten spielt Newey eine große Rolle in den Erfolgen, die Sebastian Vettel einst einheimste und Max Verstappen jetzt gerade feiert. Hinter den Kulissen aber knirscht es gewaltig.

Newey und Teamchef Christian Horner sollen sich schon länger nicht mehr grün sein. Zudem arbeitet Newey schon längst nicht mehr auschließlich für den Formel 1-Bereich von Red Bull. Gerüchten zufolge wollte man ihn komplett aus diesem Bereich rausdrängen. Die Chance für ein anderes Team, den „Aerodynamik-Papst“ abzuwerben?

Aston Martin macht ernst

Aston Martin hat jedenfalls Lunte gerochen. Unter dem Vorsitz von Milliardär Lawrence Stroll will der Rennstall in wenigen Jahren Erfolge feiern. Dafür hat man bereits einige Top-Mitarbeiter von anderen Teams (auch Red Bull) abgeworben. Doch es wirkt so, als fehle noch ein Puzzlestück. Stroll sieht dieses offenbar in Newey.

Wie „Autosport“ berichtet, habe der Aston-Martin-Boss während des Saudi-Arabien-Wochenendes ein hochdotiertes Vertragsangebot für Newey abgegeben. So wolle er ihn aus Milton Keynes nach Silverstone locken.

Formel 1: Domino-Effekt möglich

Sollte Newey tatsächlich wechseln, könnte das einen Domino-Effekt auslösen. Weitere Abgänge, im schlimmsten Fall sogar der von Max Verstappen, könnten Folgen. Red Bull muss also ganz genau aufpassen, dass das Erfolgsteam nicht zerfällt.