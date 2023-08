Formel 1: Irres Gerücht macht die Runde – kommt es zur Hammer-Rückkehr?

Als am Freitagnachmittag (28. Juli) die Formel-1-Fahrer ihre Runden im Qualifying für den Belgien-GP drehten, gab es ein heftiges Beben beim Rennstall Alpine. Innerhalb von nur zehn Minuten trennte sich das Team nicht von einem, nicht von zwei, sondern gleich von drei hochrangigen Persönlichkeiten: Teamchef Otmar Szafnauer, Sportdirektor Alan Permane und Chief Technical Officer Pat Fry.

Nun ist Alpine natürlich auf der Suche nach Nachfolgern für die jeweiligen Positionen. Dabei könnte es auch zu einer spektakulären Formel-1-Rückkehr kommen. Ein Teamchef, der vor der Beginn der Saison entlassen wurde, könnte sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse feiern.

Formel 1: Irres Gerücht über Rückkehr

Was für ein Knall in der Formel 1! Nach einem sehr mäßigen Start in die neue Saison hat Alpine beim Rennwochenende in Belgien gehandelt und Teamchef Otmar Szafnauer, Sportdirektor Alan Permane und Chief Technical Officer Pat Fry entlassen. Das französische Team wollte in dieser Saison vorne mitfahren und gehört zu den Enttäuschungen der Rennserie.

Bei Alpine geht es aber schon seit 2018 sehr chaotisch zu. Mit Cyril Abiteboul (Teamchef), Marcin Budkowski (Geschäftsführer), Nick Chester (Technischer Direktor), Bob Bell (Chief Technical Officer), Peter Machin (Leiter Aerodynamik) und Remi Taffin (Motorenchef) haben in den vergangenen fünf Jahren viele wichtige Personen das Unternehmen verlassen.

Doch jetzt blickt der Rennstall wieder nach vorne und braucht dringend Nachfolger für die Positionen des Teamchefs, des Sportdirektors und des Chief Technical Officers. Vor allem auf der Teamchef-Position könnte es zu einem Hammer kommen.

Hammer-Comeback in der F1?

Derzeit geht nämlich das Gerücht um, dass bei Alpine der ehemalige Ferrari-Teamchef Mattia Binotto übernehmen und nach wenigen Monaten sein Comeback in der Formel 1 feiern könnte, berichtet der gut vernetzte Reporter Lawrence Baretto. Der Italiener blickt auf eine lange und teils erfolgreiche Karriere bei der Scuderia zurück. Er soll ebenfalls sehr interessiert an der Position des Teamchefs beim französischen Team sein.

Doch bis es so weit ist, wird erstmal Bruno Famin die Aufgaben des Teamchefs bei Alpine übernehmen – zusätzlich zu seiner Rolle als Leiter der Antriebseinheit und seinen Aufgaben als Vizepräsident von Alpine Motorsports. Julian Rouse, der aktuell Direktor der Alpine Academy ist, wird interimistischer Sportdirektor sein.