Formel 1: Irres Binotto-Gerücht! Heuert er jetzt HIER an?

Mattia Binotto hat für einen Paukenschlag in der Formel 1 gesorgt. Der Teamchef von Ferrari ist zurückgetreten, gibt seinen Job bei Scuderia zum Jahresende ab.

Die heißeste Frage in der Formel 1 ist nun, wer der neue Chef von Ferrari wird. Doch was wird aus Mattia Binotto? Jetzt machen irre Spekulationen um den Top-Manager die Runde.

Formel 1: Was wird aus Binotto?

1995 nach seinem Maschinenbaustudium startete Mattia Binotto seine Karriere bei Ferrari. In dem Traditionsrennstall arbeitete sich der Ingenieur über Jahre immer höher und wurde 2019 schließlich zum Teamchef ernannt.

Drei Jahre später ist seine Zeit als Ferrari-Boss nun vorbei. Der 53-Jährige erklärte am Dienstag (29. November) seinen Rücktritt. Genauere Gründe zu seinem Aus nannte er nicht, die Kritik an seiner Person war aber in dieser Saison immer lauter geworden.

Wie geht es nun für Mattia Binotto weiter? Der Ex-Ferrari-Boss blickt auf eine lange Karriere in der Formel 1 zurück, verfügt über unfassbar viel Erfahrung und ist ein echter Top-Ingenieur. Seine Rolle als Teamchef füllte er zwar nicht immer glücklich aus, sein Wissen ist aber unbestritten. Damit dürfte er auch für andere Teams interessant sein.

Mögliche Optionen für Binotto

Das Portal „racingnews365“ spekuliert jetzt sogar schon über eine mögliche nächste Station für Binotto. Die erste Anlaufstelle, die dort genannt wird, ist Audi. Die deutsche Automarke steigt 2026 in die Formel 1 ein und könne eine erfahrene Führungskraft gebrauchen, heißt es.

Genannt wird auch Ferrari-Konkurrent Red Bull. Demnach suche der Brause-Rennstall aktuell nach einem Top-Ingenieur für seine Motoren-Sparte. Das Team produziert die Antriebseinheit mit dem neugegründeten Unternehmen Red Bull Powertrains selbst. Binotto gilt als Motorenspezialist.

Und auch Mercedes könnte dem Bericht zufolge eine Option sein. Toto Wolff könnte sich in den kommenden Jahren aus dem operativen Geschäft zurückziehen und zudem habe das Teams eine Top-Ingenieure an Red Bull verloren.

Wo es Mattia Binotto nach seinem Aus bei Ferrari hinzieht, ist allerdings noch völlig unklar. Die Formel 1 dürfte aber die erste Anlaufstelle für die Top-Ingenieur und Manager sein.