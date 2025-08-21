Formel 1: Nächste spektakuläre Rückkehr? Boss macht Fans große Hoffnungen

In den vergangenen Jahren gab es in der Formel 1 so einige Rückkehrer – und das nicht nur im Cockpit bei den Teams. Denn auch mehrere Rennstrecken kehrten zurück, nachdem sie über einen längeren Zeitraum keine Grands Prix mehr veranstalten konnten.

Während in Portugal von einer Rückkehr geträumt wird (hier mehr dazu), ist auch die Hoffnung in Malaysia groß, eines Tages wieder Formel-1-Rennen austragen zu können. Einfach ist es allerdings nicht. Der Rennstreckendirektor lässt jetzt jedenfalls aufhorchen.

Rückkehr der Formel 1 hat Hürden für Malaysia

Der Sepang Circuit war von 1999 bis 2017 ein Highlight für Formel-1-Fans, Fahrer und Teams. Seitdem kreisen hartnäckig Gerüchte über ein mögliches Comeback des Malaysia Grand Prix. Obwohl das Rennen 18 Jahre lang Teil des Kalenders war, wurde es aufgrund wirtschaftlicher Herausforderungen gestrichen. Kommt es jetzt zur Rückkehr?

Streckendirektor Azhan Shafriman Hanif betont: „Wir wollen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen.“ Er hofft, dass diese Erfahrungen die MotoGP nicht gefährden. Die Rennserie ist in Malaysia sehr beliebt, findet auch regelmäßig statt. Und was ist mit einem Comeback der Motorsport-Königsklasse? „Es gibt eine Warteliste für die Rückkehr in die Formel 1, und die Kosten sind offensichtlich sehr hoch“, so Hanif.

Die Austragungskosten, die bei etwa 70 Millionen Dollar liegen, sowie zusätzliche Organisationskosten, sind eine große Hürde. Dennoch denkt Hanif, dass Gespräche möglich sind: „Wenn wir es wirklich ernst meinen, können wir vielleicht anfangen, darüber zu diskutieren.“ Die Idee hat inzwischen viel Unterstützung, auch aus dem öffentlichen und privaten Sektor Malaysias.

Unterstützung für die Rückkehr wächst

Hanif sieht Singapur als Vorbild für Malaysia. „Wir müssen uns ansehen, wie Singapur die Formel 1 ausrichtet. Alle sind involviert, damit es funktioniert: Von Ministerien über den privaten Sektor bis hin zu Hotels – alle tragen ihren Teil dazu bei.“ Er betont, dass auch in Malaysia alle Akteure in der Politik und im Sport zusammenarbeiten müssen.

Die Regierung und der Sport in Malaysia müssen also ganz eng zusammenarbeiten, um ein Comeback der weltweit beliebtesten Rennserie ermöglichen zu können. Ob eines Tages wieder Rennen auf der ikonischen Rennstrecke gefahren werden?