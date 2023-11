Formel 1: Anzeichen verdichten sich – steht ein Hammer-Comeback bevor?

Jahr für Jahr wird die Formel 1 immer beliebter. Das zeigt sich oft auf den Zuschauerplätzen, die bei fast jedem Rennen stets voll sind – egal ob bei Regen oder Hitze.

Dementsprechend gibt es auch immer mehr Rennen. Für 2024 wird ein neuer Rekord angepeilt. Mit 24 Grands Prix sollen so viele Rennen steigen wie noch nie zuvor.

Hoffnungen für die Zukunft machen sich auch einige Länder, in denen schon lange kein Formel-1-Rennen mehr stattfand. Auf einer Strecke wurde zuletzt 2017 ein Grand Prix ausgetragen. Dort verdichten sich jetzt die Anzeichen, dass es zu einem spektakulären Comeback kommen könnte.

Formel 1: Anzeichen verdichten sich

In den vergangenen Jahren gab es etliche Änderungen im Formel-1-Kalender. Auf einigen Strecken werden in Zukunft keine Rennen mehr stattfinden, einige Länder sind neu dazugekommen. Ein Grand Prix in Malaysia wurde seit 2017 nicht mehr ausgetragen. Die Rennstrecke von Sepang ist für ihre engen Rennen, die herausfordernde Streckenführung und das unvorhersehbare Wetter bekannt. Bei vielen Fahrern war die Strecke immer sehr beliebt.

Aufgrund einiger Faktoren konnte Malaysia kein Rennen mehr in der Motorsport-Königsklasse austragen. Anfang des Jahres äußerte sich Sportministerin Hannah Yeoh offen zu diesem Thema: „F1 ist sehr teuer. Wir mussten auf 4.500.000 US-Dollar von der Regierung warten, nur um die Strecke zu modernisieren“, erklärte sie. „Wenn wir ein F1-Rennen veranstalten könnten, hätten wir es bereits getan – aber im Moment können wir uns keine Rennen leisten.“

Dass das Geld für die Veranstaltungen fehlt, ist in vielen Ländern bekannt. Beispielsweise in Deutschland. Auch hier warten die Fans sehnsüchtig, dass endlich wieder ein Rennen auf dem Hockenheimring oder Nürburgring stattfindet. Die Chancen stehen jedoch schlecht. In Malaysia dagegen gibt es wieder Hoffnung. Denn genau eben diese dringend benötigte Finanzspritze soll bald folgen.

Hammer-Comeback in Malaysia?

Wie die „Malay Mail“ nämlich bestätigt, wurde die Rennstrecke in Sepang umbenannt. Nach der Unterzeichnung eines dreijährigen Namensrechtsvertrags mit Petronas lautet der neue Name des Veranstaltungsortes „Petronas Sepang International Circuit“. Die Rennstrecke soll nun modernisiert werden und bald schon wieder Formel-1-tauglich sein. Und schon in wenigen Wochen findet auch das erste Event auf der Strecke statt. Am 12. November fahren die Piloten in der MotoGP in Sepang.

Wann in der Formel 1 dann wieder ein Rennen mit Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. ausgetragen wird, ist dagegen unklar. Der Zeitplan für nächstes Jahr steht bereits fest. Für 2025 dürfen sich Malaysia und die Formel-1-Fans Hoffnungen machen, dass nach mehreren Jahren endlich wieder ein Grand Prix stattfinden wird.