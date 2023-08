Formel 1: Hammer-Comeback rückt immer näher – „Ich weiß, wann wir unterschreiben“

Die Formel 1 wird immer beliebter. Das zeigt sich nicht nur an den Einschaltquoten, sondern auch im Rennkalender. Ab 2024 werden 24 Rennen gefahren! Das ist Rekord in der Motorsport-Königsklasse.

Und schon bald könnte es in der Formel 1 auch eine spektakuläre Rückkehr einer Strecke geben. Mehr als 40 Jahre fand dort kein Grand Prix mehr statt. Bald könnte es endlich wieder so weit sein.

Formel 1: Hammer-Comeback rückt immer näher

Auf der Rennstrecke in Barcelona werden seit 1991 Formel-1-Rennen in Spanien ausgetragen. Davor gab es Grands Prix in Jerez und auch in Jarama in der Nähe der Hauptstadt Madrid. Genau dort soll es jetzt bald zu einem Comeback kommen. Zuletzt wurde 1981 auf der 3,4 Kilometer langen Strecke gefahren.

Auch interessant: Formel 1: Offiziell! Pilot kehrt nach Entlassung zurück auf die Rennstrecke

Im vergangenen Jahr richteten sich die Verantwortlichen aus Madrid mit einem Brief an Geschäftsführer Stefano Domenicali. Unterzeichnet wurde dieser vom Minister für Präsidentschaft, Justiz und Inneres, Enrique Lopez. Die Regierung der Autonomen Gemeinschaft Madrid habe großes Interesse daran, die Formel 1 nach Madrid zu bringen, hieß es in dem Brief.

Wird bald wieder in Madrid gefahren? Foto: Foto: IMAGO / Cordon Press/Diario AS

Und schon bald könnte es tatsächlich zu einer Rückkehr des Madrid-GP kommen. Jose Vicente de los Mozos, Präsident der IFEMA (Fair Institution of Madrid), gab bekannt, dass eine Einigung in den Zeitplan nur eine Frage der Zeit sei. „Ich weiß, wann wir es unterschreiben und wann wir es tun werden. Wir haben den von uns vorgegebenen Prozess befolgt. Der spanische Verband war vom ersten Moment an informiert“, sagt der Spanier laut „Formu1a uno“.

Erstes Rennen nach mehr als 40 Jahren?

Neun Formel-1-Rennen wurden von 1968 bis 1981 in Jarama ausgetragen. Wann die Strecke bei Madrid in den Rennkalender aufgenommen wird, ist allerdings noch unklar. Mit dem Circuit de Barcelona-Catalunya hat die Königsklasse bereits ein Rennen in Spanien. Der Kurs in Montmelo bietet allerdings eher unspektakuläre Rennen. Der Vertrag läuft aber noch bis 2026.

Mehr News für dich:

Erst ab 2027 wäre also ein Rennen in Madrid umsetzbar. Ein Pilot würde sich bei einem Madrid-GP besonders freuen: Ferrari-Pilot Carlos Sainz, der in der spanischen Hauptstadt geboren wurde und somit ein spezielles Heimrennen hätte.