Formel 1: Comeback offiziell! Pilot findet nach Rauswurf neues Team

Es war der erste Fahrerwechsel in dieser bald endenden Formel-1-Saison: Logan Sargeant musste Williams Ende August verlassen, nachdem der US-Amerikaner überhaupt nicht überzeugen konnte. In diesem Jahr holte Sargeant keinen einzigen Punkt, verursachte viele Unfälle und machte jede Menge Fehler.

Um den Piloten war es nach seinem Rauswurf aus der Formel 1 ruhig geworden. Jetzt steht aber fest, dass er sich bald schon einer neuen Herausforderung stellen wird. Sargeant hat nämlich einen neuen Rennstall gefunden, für den er im kommenden Jahr ins Auto steigen wird.

Formel 1: Sargeant findet neues Team

Es ist nicht die Formel 1 – und hier wird Sargeant wohl auch nie wieder fahren. Der 23-Jährige erlebt in seinem zweiten Jahr eine Horror-Zeit, konnte keinen einzigen Punkt für Williams holen. Es war eine Saison voller Unfälle und Fehler, die allesamt Williams viele Millionen kosteten.

Ende August wurde Sargeant nach dem Zandvoort-GP rausgeworfen. Die Fans wollten wissen, wie es um die Zukunft des Piloten weitergeht. Dass er in der Königsklasse ein neues Team finden wird, ist wohl mehr als nur unwahrscheinlich. Dafür zieht es ihn jetzt in eine andere Rennserie.

Sargeant wird im kommenden Jahr in der European Le Mans Series antreten und hat dort einen Vertrag mit dem neuen LMP2-Team von Genesis und IDEC Sport unterschrieben. Das gab das Team offiziell bekannt.

Neue Herausforderung für Sargeant

Der ehemalige Formel-1-Pilot wird dabei gemeinsam mit Jamie Chadwick und dem französischen Talent Mathys Jaubert das LMP2-Auto mit der Startnummer 18 für Genesis fahren. Dabei wird Sargeant auch auf einige Strecken fahren, die er bereits aus seinen zwei Jahren in der Motorsport-Königsklasse kennt. Die Rennserie wird nämlich auf Strecken wie Barcelona, Imola, Spa-Francorchamps und Silverstone an den Start gehen.

Viele Sargeant-Fans freuen sich, dass der Amerikaner ein neues Team gefunden hat. „So eine schöne Nachricht. Ich gönne es ihm richtig“, „Ich bin so aufgeregt, ihn bald wieder in Action zu sehen“ und „Er ist zurück! Sargeant wird zeigen, was für ein guter Fahrer er ist“, heißt es unter anderem auf Instagram in den Kommentaren unter dem Beitrag des neuen Teams von Sargeant.