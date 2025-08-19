Ex-Formel-1-Star gibt Comeback bekannt! Er setzt sich wieder ins Cockpit

Es schien bereits so, als habe er mit dem Motorsport abgeschlossen! Kein Wunder, immerhin erlebte Logan Sargeant in der Formel 1 eigentlich nur Rückschläge. Nach anderthalb Jahren war das Abenteuer in der Königsklasse vorbei.

Anfang des Jahres zog er sich dann auch von einem weiteren Projekt zurück. Doch jetzt, völlig aus dem Nichts, kehrt Logan Sargeant in die Welt des Motorsports zurück – allerdings nicht in die Formel 1.

Ex-Formel-1-Star mit neuem Berater

Bereits vor Kurzem hatte Sargeant aufhorchen lassen, als er sein neues Management vorstellte. Wie „Oliver Garvin Motorsport Management“ bestätigte, ist Sargeant ab sofort Teil der Agentur. Dort steht der Amerikaner unter den Fittichen von Oliver Garvin, der als Fahrer selbst mehrere Klassensiege bei den 24 Stunden von Le Mans feiern konnte. Von dieser Erfahrung verspricht sich Sargeant offenbar viele offene Türen in der Motorsport-Welt.

Kurz nach der Verkündung der Zusammenarbeit ist jetzt auch Sargeants nächster Schritt klar. Knapp ein Jahr nach seinem Formel-1-Aus will er sich jetzt auf der Langstrecke versuchen. So verkündete der US-Racer, dass für den Rest des Jahres in der amerikanischen Langstreckenmeisterschaft IMSA an den Start gehen werde. Dort fährt er für das Team PR1/Mathiasen Motorsports.

„Ich freue mich riesig darauf […] wieder ins Auto zu steigen“, erklärte Sargeant in einer Mitteilung seines neuen Teams. Er sei motiviert, zum Erfolg des Rennstalls beizutragen.

Verwirrung nach Rückzug

Aussagen, die insbesondere bei einem anderen Team für Verwunderung sorgen dürften. Immerhin war Sargeant nach seinem Rauswurf aus der Formel 1 bis Februar Teil des Projekts von Hyundai/Genesis, die ab 2026 in der WEC mitfahren werden. Doch dann zog sich Sargeant völlig überraschend aus dem Projekt und eigentlich auch aus dem Motorsport zurück. Er wolle sich anderen Interessen widmen, hieß es damals (hier mehr dazu lesen). Doch scheinbar hat er in der Zwischenzeit gemerkt, dass er ohne röhrende Motoren doch nicht kann.