Große Lobeshymnen für Formel-1-Rookie – „Eine Meisterleistung“

Mit gleich sechs Rookies ist die Formel 1 vor vielen Monaten in die neue Saison gestartet. Nach insgesamt 17 Rennwochenenden lässt sich resümieren: Einige von ihnen haben richtig abgeliefert.

So zeigen vor allem Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto und mittlerweile auch Liam Lawson in ihrem Premierenjahr in der Formel 1 starke Leistungen. Für Super-Talent Kimi Antonelli galt das zuletzt allerdings eher weniger. Der erst 19-jährige Italiener hatte im Mercedes so seine Probleme. Nun aber darf sich Antonelli über eine Lobeshymne freuen.

Formel 1: Starke Leistung zum richtigen Zeitpunkt für Antonelli

Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan konnte Antonelli aus sechs Rennwochenenden gerade einmal drei mickrige WM-Punkte mitnehmen. Folglich wurden erste Zweifel an dem Youngster laut, vor allem nach dessen Crash in Österreich mit Max Verstappen. In Baku hat sich Antonelli allerdings eindrucksvoll zurückgemeldet. Am Ende stand ein starker vierter Platz zu Buche.

Ein Ergebnis, das man in der Chefetage von Mercedes natürlich mit Wohlwollen zur Kenntnis nimmt: „Kimi hat sicherlich eine Meisterleistung vollbracht, indem er wirklich keinen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er ist während des Wochenendes einmal in den Notausgang gefahren, aber sein Auto hatte absolut keinen Kratzer“, lobt Mercedes‚ Chefingenieur James Allison.

Strategie-Wechsel bei Antonelli

Die Strategie war bei Mercedes mit Antonelli in Aserbaidschan allerdings eine andere als zuvor: „Die Herangehensweise war, konstante Sessions zu fahren, weil Konzentration in den freien Trainings ist entscheidend, um in guter Form ins Qualifying zu kommen. Und das ist wiederum wesentlich für ein gutes Rennen. Fehler im freien Training sind viel kostspieliger wie sie erscheinen“, erklärt Allison.

Dieses Vorgehen hat sich augenscheinlich ausgezahlt. Es bleibt abzuwarten, ob Antonellis vierter Platz in Baku zum Wendepunkt für den Formel-1-Rookie wird.