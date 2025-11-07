Formel 1 – Brasilien-GP im Live-Ticker: Hammer offiziell! Rennstall verkündet Entscheidung

Vier Rennen noch – spätestens dann weiß jeder, wer der WM-Sieger 2025 ist. Aktuell sieht es danach aus, als ob wirklich im Saisonfinale in Abu-Dhabi entschieden wird, wer sich die WM-Krone schnappen wird. Umso spannender wird jetzt jedes Rennen. In Brasilien werden die Augen daher voll und ganz auf die drei Piloten gerichtet sein: Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen.

Wird Norris sich absetzen? Wird Piastri zu alter Form zurückkehren? Wird Verstappen den McLarens noch richtig gefährlich werden? In Brasilien werden viele Fragen beantwortet werden. Und zwar schon beim Sprint-Rennen! Denn das Brasilien-Wochenende wird lang, intensiv, und viele Punkte stehen auf dem Spiel.

Formel 1 Brasilien GP im Live-Ticker

Bevor sich am Sonntag alle Blicke auf den GP richten, werden bereits am Samstag beim Sprint-Rennen Punkte zu holen sein. In solch einer heißen Phase um den WM-Titel können auch diese Punkte sehr entscheidend sein. In unserem Live-Ticker bleibt ihr das gesamte Wochenende auf dem Laufenden.

Brasilien-GP: Zeitplan

1. Training: Freitag, 15.30 Uhr

Sprint-Qualifying: Freitag, 19.30 Uhr

Sprint-Rennen: Samstag, 15 Uhr

Qualifying: Samstag, 19 Uhr

Rennen: Sonntag, 18 Uhr

16.41 Uhr: Das erste und einzige (!) Training des Brasilien GP ist vorbei. Und das Ergebnis ist so wie es kommen musste: In letzter Sekunde zog Piastri an Norris vorbei und beendet das Training auf dem ersten Platz. Spannend ist auch die Position vom deutschen Nico Hülkenberg, der auf dem dritten Platz abschließt.

16.35 Uhr: Kurz bevor das große Rennwochenende überhaupt begonnen hat, kam es bereits zum großen Hammer! Der Rennstall Alpine hat eine überraschende Meldung bekanntgeben. Lange war die Frage offen, wer neben Pierre Gasly im kommenden Jahr das zweite Cockpit beim französischen Rennstall übernommen wird. Jetzt ist es geklärt: Franco Colapinto wird auch im nächsten Jahr als Fahrer bei Alpine sein.

Freitag, 07. November, 16.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Wochenende in Brasilien. Bevor am Sonntag der GP startet, steht am Samstag zunächst das Sprint-Rennen an. Bei uns bleibst du auf dem Laufenden.