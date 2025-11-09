Formel 1 – Brasilien-GP im Live-Ticker: Drastischer Red-Bull-Schritt! WM für Verstappen endgültig gelaufen?

Vier Rennen noch – spätestens dann weiß jeder, wer der WM-Sieger 2025 ist. Aktuell sieht es danach aus, als ob wirklich im Saisonfinale in Abu-Dhabi entschieden wird, wer sich die WM-Krone schnappen wird. Umso spannender wird jetzt jedes Rennen. In Brasilien werden die Augen daher voll und ganz auf die drei Piloten gerichtet sein: Lando Norris, Oscar Piastri und Max Verstappen.

Wird Norris sich absetzen? Wird Piastri zu alter Form zurückkehren? Wird Verstappen den McLarens noch richtig gefährlich werden? In Brasilien werden viele Fragen beantwortet werden. Und zwar schon beim Sprint-Rennen! Denn das Brasilien-Wochenende wird lang, intensiv, und viele Punkte stehen auf dem Spiel.

Formel 1 Brasilien GP im Live-Ticker

Bevor sich am Sonntag alle Blicke auf den GP richten, werden bereits am Samstag beim Sprint-Rennen Punkte zu holen sein. In solch einer heißen Phase um den WM-Titel können auch diese Punkte sehr entscheidend sein. In unserem Live-Ticker bleibt ihr das gesamte Wochenende auf dem Laufenden.

Brasilien-GP: Zeitplan

1. Training: Freitag, 15.30 Uhr

Sprint-Qualifying: Freitag, 19.30 Uhr

Sprint-Rennen: Samstag, 15 Uhr

Qualifying: Samstag, 19 Uhr

Rennen: Sonntag, 18 Uhr

Startaufstellung Brasilien-Rennen:

Norris (McLaren) Antonelli (Mercedes) Leclerc (Ferrari) Piastri (McLaren) Hadjar (Racing Bulls) Russel (Mercedes) Lawson (Racing Bulls) Bearmann (Haas) Gasly (Alpine) Hülkenberg (Sauber) Alonso (Aston Martin) Albon (Williams) Hamilton (Ferrari) Stroll (Aaston Martin) Sainz (Williams) Verstappen (Red Bull) Ocon (Haas) Colapinto (Alpine) Tsunoda (Red Bull) Bortoletto (Sauber)

15.57 Uhr: Für Verstappen und Red Bull kommt es immer bitterer: Gemeinsam entscheidet sich der Rennstall, auf die schlechte Leistung vom Samstag zu reagieren und etwas am Auto zu verändern. Aufgrund dieser Maßnahmen muss der Niederländer aus der Boxengasse starten – hat er so überhaupt noch eine Chance auf den Titel?

11.53 Uhr: Eine starke Vorstellung zeigten im gestrigen Quali vor allem die beiden Racing Bulls. P5 für Isack Hadjar, P7 für Liam Lawson. Wichtig für das Schwesterteam von Red Bull, die derzeit noch um Platz sechs in der Team-Wertung kämpfen.

10.43 Uhr: Max Verstappen hat einen echten Horror-Samstag hinter sich. P4 im Sprint, P16 im Qualifying. Seine Hoffnungen auf dem WM-Titel sind schon jetzt dahin. Mehr dazu hier.

Sonntag, 9. November, 09.10 Uhr: Guten Morgen, es ist Renntag in der Formel 1! Um 19 Uhr deutscher Zeit geht es für die Piloten auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paolo um wichtige Punkte. Vor allem an der Spitze könnte Lando Norris der große Nutznießer sein. Die Konkurrenz um Oscar Piastri und Max Verstappen erwischte gestern keinen guten Tag.

War’s das jetzt für Verstappen mit der großen Aufholjagd und dem WM-Traum? Vieles spricht dafür – eins aber auch nicht: Es ist Max Verstappen. Denn schon im letzten Jahr startete der Star-Pilot von Rang 17 und gewann den Großen Preis von Brasilien trotzdem! Die vergangenen Jahre haben eines gezeigt: Verstappen sollte man niemals abschreiben.

Q3: Und es kommt wie es kommen musste: Lando Norris holt sich die Pole-Position für den großen Preis von Brasilien. Doch auch Q3 brachte eine Überraschung mit sich, denn Kimi Antonelli ist mit Mercedes zweiter. Vom dritten Rang startet im GP von Brasilien Charles Leclerc – nicht Oscar Piastri, der nur von Platz vier aus sein Rennen beginnt.

Q3: Jetzt hat auch das Q3 begonnen! Wer holt sich die Pole-Position?

Q2: Und genau so ist es! Die nächste Hammer-Überraschung. Für Lewis Hamilton ist nach Q2 schon Schluss. Nur Platz 13 für den Ferrari-Piloten. Ebenfalls raus sind Stroll und die Williams-Piloten.

Q2: Das Q2 hat jetzt begonnen! Kommt es zu weiteren Überraschungen?

Q1: Was passiert denn hier? Max Verstappen ist im Q1 bereits draußen! Unfassbare Bilder in Brasilen. Neben dem Weltmeister ist auch für sein Red-Bull-Kollegen Tsunoda nach Q1 Schluss. Während der Japaner letzter ist, folgt Colapinto auf Platz 18, Ocon auf Platz 17 und eben Verstappen auf Rang 16. Bortoleto konnte aufgrund von Problemen am Auto erst gar nicht am Qualifying teilnehmen.

19.05 Uhr: Los geht’s. Mit einer kleinen Verspätung ist das Qualifying gestartet. Die ersten Autos sind draußen!

19.oo Uhr: Die Rennleitung hat eine leichte Verspätung des Qualifying bekanntgeben. In wenigen Minuten geht es aber los!

17.55 Uhr: Noch knapp eine Stunde bis zum Qualifying! Das wilde Brasilien-Wochenende nimmt jetzt noch einmal richtig Fahrt auf.

16.04 Uhr: Weiter geht es um 19 Uhr mit der Qualifikation für das Hauptrennen.

ENDE! Lando Norris gewinnt knapp vor Kimi Antonelli und George Russell. Max Verstappen wird am Ende Vierter. Oscar Piastri knallte früh im Rennen in die Bande und musste das Rennen aufgeben.

15/24: Norris fährt vorne sein Rennen, hat aber nur etwas mehr als eine Sekunde Vorsprung auf Antonelli. Russell und Verstappen kommen nicht an die beiden Piloten ran. Passiert hier in den letzten Runden noch etwas?

9/24: Was für ein wilder Re-Start! Norris bleibt weiter vorne, Antonelli behält den 2. Platz vor Russell. Verstappen musste sich gegen Alonso verteidigen, bleibt aber weiter auf Platz vier.

8/24: Die Fahrer sind jetzt aus der Boxengasse raus, fahren eine Runde und dann gibt es einen rollenden Re-Start.

8/24: Um 15.35 Uhr soll das Rennen fortgesetzt werden.

8/24: Hülkenberg hat es noch in die Garage geschafft, auch wenn sein Auto sehr beschädigt wurde. Ob er weitermachen kann, wird sich gleich zeigen.

7/24: ROTE FLAGGE! Das Rennen ist vorerst unterbrochen.

6/24: Piastri knallt in die Bande! Der McLaren-Pilot ist damit raus aus dem Sprintrennen. Was für Fehler des Australiers. Auch Hülkenberg und Colapinto sind wenige Sekunden später an der selben Stelle in die Bande geknallt.

1/24: Norris behält Führung vor Antonelli und Piastri. Verstappen ist schon auf Position 5.

15.03 Uhr: Noch regnet es nicht, aber die Strecke ist an einigen stellen etwas nass. Später könnte es durchaus wieder etwas regnen.

14.58 Uhr: Jetzt geht es in die Einführungsrunde.

14.05 Uhr: In etwas weniger als einer Stunde geht es hier endlich los mit dem Sprintrennen. Es könnte auf jeden Fall chaotisch werden, denn es ist viel Regen vorhergesagt.

12.44 Uhr: Heute gibt es übrigens nicht nur das Sprintrennen. Um 19 Uhr gibt es dann das Qualifying für das Hauptrennen am Sonntag.

10.23 Uhr: Während die Formel 1 in Brasilien zu Gast ist, hoffen viele deutsche Fans, dass die Königsklasse wieder in der Bundesrepublik ausgetragen wird. Eine Legende kämpft dafür.

Samstag, 8. November, 9.15 Uhr: Einen schönen guten Morgen. Es ist Sprinttag! Um 15 Uhr wird Norris um den Sprintsieg kämpfen. Können Verstappen und Piastri nach dem enttäuschenden Tag noch einige Punkte mehr holen?

SQ3: Norris holt sich die Pole-Position! Ihm folgt etwas überraschen Kimi Antonelli. Piastri schließt auf Platz drei ab. Es folgen Russel auf Rang vier und Alonso überraschend auf fünf. Verstappen kommt nur auf den sechsten Platz.

SQ2: Auch Q2 sorgt für Überraschungen! Lewis Hamitin ist raus – und das obwohl die Sprint-Rennen in diesem Jahr bisher seine Stärke waren. Raus sind ebenfalls Albon, Gasly, Bortoleto und Bearman. Hülkenberg ist im Glück und schließt auf Platz 10 ab.

Insbesondere für Tsunoda ist es der nächste Nachschlag! Wie wird Red Bull auf dieses schlechte Ergebnis reagieren?

SQ1: Der erste Teil des Sprint-Qualifying ist vorbei – und er sorgt direkt für fette Überraschungen! Carlos Sainz ist überraschen letzter und damit raus. Ihm folgen Ocon, Tsunoda, Lawson und Colapinto. Lando Norris wiederum hält bisher die Bestzeit.

19.31 Uhr: Los geht’s mit der Sprint-Quali! Wer holt sich die Pole-Position?

18.30 Uhr: Noch genau eine Stunde bis zur Sprint-Qualifikation – und zum Startschuss des großen Brasilien-Wochenende!

16.41 Uhr: Das erste und einzige (!) Training des Brasilien GP ist vorbei. Und das Ergebnis ist so wie es kommen musste: In letzter Sekunde zog Piastri an Norris vorbei und beendet das Training auf dem ersten Platz. Spannend ist auch die Position vom deutschen Nico Hülkenberg, der auf dem dritten Platz abschließt.

16.35 Uhr: Kurz bevor das große Rennwochenende überhaupt begonnen hat, kam es bereits zum großen Hammer! Der Rennstall Alpine hat eine überraschende Meldung bekanntgeben. Lange war die Frage offen, wer neben Pierre Gasly im kommenden Jahr das zweite Cockpit beim französischen Rennstall übernommen wird. Jetzt ist es geklärt: Franco Colapinto wird auch im nächsten Jahr als Fahrer bei Alpine sein.

Freitag, 07. November, 16.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Wochenende in Brasilien. Bevor am Sonntag der GP startet, steht am Samstag zunächst das Sprint-Rennen an. Bei uns bleibst du auf dem Laufenden.