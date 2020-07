Formel 1 im Live-Ticker: Bitter! Vettel verliert kurz vor Rennende einen packenden Kampf

Das dritte Rennen in der Formel 1 steht an.

Diesmal zieht es den Formel-1-Zirkus nach Ungarn an den Hungaroring. Turbulente Wochen liegen hinter Sebastian Vettel und Ferrari. Während die alle um Vettels Zukunft rätseln, hat der mit seinem Team und seinem Kollegen genug zu tun. Nach dem verheerenden Doppel-Aus im vergangenen Rennen muss die Scuderia einiges gut machen.

Ob das gelingt wird sich zeigen. Ferrari will in Ungarn endlich Updates für ihren Formel 1 Wagen mitbringen. Ob damit schlagartig alle Probleme beseitigt sind, darf zumindest angezweifelt werden.

Formel 1 im Live-Ticker: Der Ungarn-GP

In Österreich durften die Teams das erste Mal zeigen, was in diesem Jahr in ihnen steckt. Während Mercedes weiterhin nach Belieben die Formel 1 dominiert überraschten vor allem die starken Auftritte von Racing Point und McLaren. Ob die jeweiligen Erfolgsstories auch in Ungarn weitergeschrieben werden, zeigt sich spätestens am Samstag im Qualifying. Mit unserem Live-Ticker verpasst du keine Action und bist immer auf dem aktuellsten Stand.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

---------------------

Renninfo:

3. Saisonrennen

Strecke: Hungaroring (Budapest, Ungarn)

Qualifying: Samstag, 18. Juli, 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 19. Juli, 15.10 Uhr

----------------------

----------------------

Ergebnis - Rennen

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Bottas

4. Stroll

5. Albon

6. Vettel

7. Perez

8. Ricciardo

9. Magnussen

10. Sainz

----------------------

Rennende: Hamilton sichert sich den Sieg vor Verstappen und Bottas. Vettel gibt kurz vor Schluss den 5. Platz her und muss sich mit Rang 6 begnügen. Sein Teamkollege Leclerc kommt auf Platz 11 nicht in die Punkte.

Runde 67/70: Bitter! Wenige Runden vor Schluss wird Vettel dann doch geschluckt. Albon zieht am Ferrari-Piloten vorbei.

Runde 65/70: Noch fünf Runden. Vettel und Albon liefern sich nach wie vor einen spannenden Kampf um Platz 5. Gleichzeitig kommt Bottas immer näher an Verstappen ran.

Runde 62/70: Sainz überholt Leclerc. Dadurch ist der Monegasse nach jetzigem Stand nicht in den Punkten.

Runde 60/70: Noch zehn Runden! Hamilton hat neben Leclerc jetzt auch Vettel überrundet.

Runde 53/70: Vettel und Albon kämpfen um Platz 5. Ein packender Fight!

Runde 45/70: Das Machtverhältnis zwischen Mercedes und Ferrari in einem Bild: Hamilton überrundet (!) gerade Leclerc.

Runde 44/70: Der große Regen lässt noch auf sich warten. Schüttet es gleich noch mal heftig oder bleibt es relativ trocken?

Runde 41/70: Der Vorsprung von Hamilton auf Verstappen beträgt bereits 20 Sekunden.

Runde 35/70: Halbzeit! Es fängt bereits ganz leicht zu regnen an.

Runde 32/70: Leclerc und Vettel bekommen an der Box neue Reifen und fallen dementsprechend ein paar Plätze zurück.

Runde 23/70: Gleich soll es noch mal ordentlich regnen. Wird das Wetter-Chaos das Fahrerfeld dann noch mal durcheinander wirbeln?

Runde 17/70: Hamilton fliegt dem Sieg entgegen. Mächtig spannend sind aber die Kämpfe um die Plätze 7 bis 10. Leclerc, Albon, Vettel und Perez hängen sich quasi gegenseitig am Heckflügel.

Runde 13/70: Vettel verbremst sich vor einer Kurve, und Albon zieht am Ferrari-Pilot vorbei.

Runde 11/70: Hamilton zieht vorne mal wieder einsam seine Kreise. Immerhin: Hinter dem Briten ist es wegen des Reifen-Chaos mächtig spannend.

Runde 6/70: Die beiden Haas von Magnussen und Grosjean liegen auf den Plätzen 3 und 4. Sie hatten auf den Start verzichtet, um zuvor bereits auf Slicks zu wechseln. Dieses Bild werden wir diese Saison wohl auch nicht mehr häufig sehen. Das Boxen-Chaos zu Beginn macht's möglich.

Runde 3/70: Leclerc und Bottas gehen schon nach der 2. Runde an die Box und lassen sich Slicks aufziehen. Jetzt kommen auch Vettel und Hamilton rein. Die Wetter-Verhältnisse machen das heutige Rennen umso spannender.

Runde 1/70: Wilder Start! Verstappen fliegt von Platz auf 3. Bottas kommt nicht aus dem Quark und schmiert auf Platz 6 ab. Vettel erwischt einen guten Start und macht einen Platz gut.

15.10 Uhr: Ab geht's in Einführungsrunde. Der Regen lässt nach, und die Sonne kommt raus.

15.00 Uhr: Noch zehn Minuten. Die Spannung steigt. Die deutschen Fans werden Vettel die Daumen drücken. Kann der Ferrari-Pilot heute die Mercedes und deren pinken Klone ärgern?

14.30 Uhr: In 40 MInuten ist es endlich so weit. Dann beginnt der Große Preis von Ungarn. Kann Sebastian Vettel den Aufwärtstrend fortsetzen und womöglich gar eine Podestplatzierung einfahren?

Sonntag, 19. Juli, 12.23 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen! Heute macht der Formel-1-Zirkus in Ungarn Halt. In knapp drei Stunden geht es los!

----------------------

Ergebnis Qualifying

1. Hamilton 1:13.447m

2. Bottas +0.107s

3. Stroll +0.930s

4. Perez +1.098s

5. Vettel +1.327s

6. Leclerc +1.370s

7. Verstappen +1.402s

----------------------

16.01 Uhr: Hamilton sichert sich mal wieder die Pole Position vor seinem Teamkollegen Bottas. Dahinter folgen die beiden Mercedes-Klone Stroll und Perez im Racing Point. Und dann die gute Nachricht aus deutscher Sicht: Ferrari meldet sich zurück. Vettel und Leclerc haben es auf die Plätze 5 und 6 geschafft. Aber was die Hoffnung dämpft: Vettel lag mehr als eine Sekunde hinter Hamilton. Zwischen Mercedes und Ferrari liegen immer noch Welten.

15.55 Uhr: Hamilton brennt eine Fabelzeit in den Asphalt und geht sofort in die Box. Die Pole geht offenbar mal wieder an den Briten im Silberpfeil.

15.48 Uhr: Auf ins Q3! Wer schnappt sich die Pole Position?

15.40 Uhr: Hamilton mit der Bestzeit in Q2, sein Teamkollege Bottas auf Platz 2. Dahinter folgen Verstappen und Vettel. Die beiden Renault Ricciardo und Ocon sind genauso raus wie die beiden Williams Russell und Laitif sowie - die große Überraschung - Albon im Red Bull.

15.30 Uhr: Hamilton und Bottas vorerst mal wieder mit den Top-Zeiten. Dahinter folgt Vettel, der allerdings bereits 8 Zehntelsekunden langsamer ist.

15.25 Uhr: Und ab geht die wilde Fahrt in Q2!

15.19 Uhr: Die beiden Racing Point Perez und Stroll beenden das Q1 auf den Plätzen 1 und 2. Dahinter folgt mit Hamilton der erste "echte" Mercedes. Vettel fuhr zum Abschluss noch eine gute Runde und landet auf Platz 5. Raus sind: Räikkönen, Magnussen, Kvyat, Grosjean und Giovinazzi.

15.10 Uhr: Hamilton und Bottas setzen sich erst mal wie gewohnt an die Plätze 1 und 2. Dahinter folgen die beiden Racing Point. Vettel liegt derzeit auf Platz 10. Für Q2 sollte seine Zeit aber locker reichen.

15.00 Uhr: Los geht's! Die ersten Fahrer sind auf der Strecke.

14.30 Uhr: In einer halben Stunde geht es endlich los. Dann werden die Fahrer zum Qualifying auf die Strecke gelassen. Kann Vettel seinen Aufwärtstrend bestätigen oder gibt es das nächste Ferrari-Debakel?

13.05 Uhr: Die besten drei Runden im dritten freien Training, das soeben beendet wurde, fuhren Bottas, Hamilton und Perez.

Samstag, 18. Juli, 9.51 Uhr: Guten Morgen! In knapp einer Stunde können die Teams sich in einem letzten Training vorbereiten, bevor es ins Qualifying geht.

20.32 Uhr: Am Samstag geht es um 12 Uhr mit dem dritten freien Training weiter, um 15 Uhr steigt dann das Qualifying. Dann wird sich zeigen, welches Team am besten aus dem heutigen Tag gelernt hat.

18.54 Uhr: Derweil nehmen die Gerüchte um einen Wechsel des Heppenheimers zu Racing Point (im kommenden Jahr Aston Martin) kein Ende. Mehr zu dem Thema erfährst du hier >>>

16.43 Uhr: Am Ende bleibt es dabei: Vettel holt sich den Sieg im zweiten freien Training. Immerhin ein Erfolgserlebnis. Zur Wahrheit gehört aber auch: Auf dem nassen Asphalt kamen keine richtig guten Zeiten zustande und sieben Fahrer, darunter Hamilton, fuhren erst gar nicht raus.

15.59 Uhr: Da staunt man nicht schlecht. Vettel nutzt die Bedingungen und fährt zwischenzeitlich auf Platz 1. Von der Runde Hamiltons im ersten Training ist er aber natürlich meilenweit entfernt.

15.20 Uhr: Das zweite Training ist zwar freigegeben, jedoch fährt bisher kaum ein Team. Der Grund: Zwischenzeitlich hat es ziemlich doll angefangen zu regnen. Das Wetter wird nur langsam besser.

14.03 Uhr: Die Fahrerwertung nach den ersten beiden Rennen stellt sich wiefolgt dar:

1. Valtteri Bottas, 43 Punkte

2. Lewis Hamilton, 37 Punkte

3. Lando Norris, 26 Punkte

4. Charles Leclerc, 18 Punkte

...

14. Sebastian Vettel, 1 Punkt

13.00 Uhr: Am Ende des ersten freien Trainings hat sich an den ersten drei Plätzen nichts geändert. Hoffnung gibt es für Vettel. Er liegt nach dem ersten Training auf Rang sechs. Geht dieses Wochenende mehr für den Heppenheimer?

11.45 Uhr: Zwischenfazit nach der ersten Hälfte des Trainings: Ja tut es. Hamilton an eins, Bottas an zwei. Dahinter folgt Perez im erneut starken Racing Point. Sebastian Vettel hat bisher die achtschnellste Zeit gefahren.

------------------

10.11 Uhr: In etwa 50 Minuten beginnt das erste freie Training. Mercedes dominierte bisher mal wieder nach Belieben. Wird sich das auch in den ersten Runden in Ungarn wiederspiegeln?

9.23 Uhr: Man muss gar nicht groß herumreden: Der Saisonauftakt für Ferrari war eine Katastrophe. Das Auto hängt hinterher, hinter den Kulissen kracht es und zuletzt schoss Charles Leclerc sich selbst und auch Sebastian Vettel gleichzeitig ab. Es muss dringend nachgebessert werden bei den Italienern.

Freitag, 17. Juli, 9 Uhr: Hall und herzlich willkommen zum Großen Preis von Ungarn. Die Formel 1 macht Stopp auf dem Hungaroring. Es ist das dritte Rennen in drei Wochen. Eine ungewöhnlich hohe Belastung für die Teams. Treten erste Verschleißerscheinungen auf?