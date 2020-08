Formel 1 im Live-Ticker: Qualifying zum Spanien-GP: Lichtblick für Sebastian Vettel!

Nach zwei Wochen auf dem Kurs von Silverstone legt die Formel 1 am kommenden Wochenende einen Stopp in Barcelona ein. Beim Spanien-GP wird Max Verstappen versuchen, seinen Erfolg der vergangenen Woche zu wiederholen und Mercedes erneut in die Schranken zu verweisen.

Aus deutscher Sicht ist es vor allem bitter, dass Nico Hülkenberg seine Rückkehr in der Formel 1 bereits wieder beenden muss. Sebastian Vettel im Ferrari dagegen kämpft weiter mit Problemen an seinem Ferrari. Bringt er in Spanien mit seinem Auto endlich ein vernünftiges Rennen zustande?

Formel 1 im Live-Ticker: Der Spanien-GP

Es geht Schlag auf Schlag in der Formel 1. Bereits in der dritten Woche in Folge sind die Piloten wieder auf dem Asphalt unterwegs. Die Fans haben nach dem Ergebnis in der vergangenen Woche die Hoffnung, dass es an der Spitze nun abwechslungsreicher zu gehen wird. Es warten wieder vollgepackte Renntage.

Alle Infos zur Formel 1 und zum Spanien-GP bekommst du bei uns im Live-Ticker!

-------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-------------------

Der Spanien-GP in der Übersicht:

Freitag, 14. August:

11 Uhr: 1. Freies Training

15 Uhr: 2. Freies Training

11 Uhr: 1. Freies Training 15 Uhr: 2. Freies Training Samstag, 15. August:

11 Uhr: 3. Freies Training

15 Uhr: Qualifying

11 Uhr: 3. Freies Training 15 Uhr: Qualifying Sonntag, 16. August:

15.10 Uhr: Rennen

------------------

Formel 1: Bittere Neuigkeiten für Hülkenberg! Jetzt ist klar, dass...

-----------------

16.40 Uhr: Es bleibt am Ende bei den bereits genannten Plätzen. Hier eine Übersicht über die Zeiten:

1. Hamilton 1:16.883

2. Bottas +0.287s

3. Verstappen +0.821s

4. Ricciardo +0.985s

5. Grosjean +1.250s

6. Leclerc +1.264s

7. Sainz +1.331s

8. Perez +1.410s

9. Ocon +1.420s

10. Gasly +1.429s

...

12. Vettel +1.521s

15.57 Uhr: Gewohntes Bild nach einer knappen Stunde. Hamilton vor Bottas. Vettel aktuell nur auf Platz 12. Noch bleibt eine halbe Stunde für schnelle Zeiten.

15.02 Uhr: Weiter geht es in Barcelona.

12.41 Uhr: Um 15 Uhr geht es weiter mit dem zweiten freien Training.

12.33 Uhr: Zum Ende des Trainings sieht die Welt schon wieder etwas anders aus. Bei Mercedes machen offenbar schon wieder die Reifen Probleme. Trotzdem können die Silberpfeile am Ende die besten Zeiten vorweisen. Hoffnung gibt es für Vettel. Er heimst die fünft-schnellste Zeit ein und liegt nur +0.011s hinter seinem Teamkollegen Leclerc. Auf das Spitzenduo fehlen aber beiden Ferraris über eine Sekunde.

11.47 Uhr: Vettel bemüht sich nach Kräften kriegt mit seinem SF1000 aber einfach keine vernünftige Zeit auf die Strecke. Derweil scheinen vorne wieder die beiden Silberpfeile zu enteilen. Bottas liegt vor Hamilton.

-----------------

Weitere Formel-1-News:

Formel 1: Sebastian Vettel tief in der Krise – löst DAS jetzt alle Probleme?

Formel 1: Fan-Hammer! 32.000 Zuschauer zugelassen – Hoffnung für den Deutschland-GP?

Formel 1: Dauerstreit zwischen Vettel und Ferrari – Experte bringt jetzt DIESES krasse Szenario ins Gespräch

----------------

11.01 Uhr: Die erste Trainingssession läuft. Welche Fahrer können vorne einen Eindruck hinterlassen?

9.23 Uhr: Definitiv nicht dabei sein wird Nico Hülkenberg. Der Deutsche rückt nach seiner viel umjubelten Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports wieder ins zweite Glied bei Racing Point. Sergio Perez übernimmt nach überstandener Corona-Erkrankung wieder das Steuer.

Freitag, 14. August, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum nun schon sechsten Rennen der Formel-1-Saison. Diesmal wird im sonnigen Barcelona gefahren. Einen ersten Eindruck von den Team gibt es ab 11 Uhr im ersten freien Training.