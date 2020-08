Formel 1 im Live-Ticker: Doppelsieg für Mercedes ++ Ferrari mit rabenschwarzem Tag in Belgien

In Q1 überraschten Vettel und Leclerc noch. In Q2 sah es jedoch wieder aus wie im Training zuvor.

Zwei Wochen hat die Formel 1 pausiert, jetzt geht es wieder drei Wochen am Stück rund. Auf der Strecke in Spa stellen sich einige spannende Fragen. Wird die Mercedes-Dominanz noch allmächtiger, wie viel schlimmer kann es für Ferrari und Sebastian Vettel noch werden und für wie viel Chaos wird das Wetter am Wochenende in der Formel 1 sorgen?

Formel 1 im Live-Ticker: Belgien-GP

Die Formel 1 macht halt auf der Traditionsstrecke in Spa. Vorjahressieger Charles Leclerc hat das Rennen in diesem Jahr schon vor dem Start abgeschrieben. Ihm und Ferrari hilft eigentlich nur ein Wunder. Wird es dieses geben?

Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst alle Informationen und Highlights.

Rangliste des Belgien-GP:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Verstappen

4. Ricciardo

5. Ocon

13. Vettel

16.38 Uhr: Das war's! Der nächste Doppelsieg für Mercedes. Hamilton kommt vor Bottas und dieser vor Verstappen ins Ziel. Vettel landet nur auf Rang 13, Ferrari-Kollege Leclerc dahinter auf 14. Der nächste rabenschwarze Tag für die Scuderia.

16.37 Uhr: Ocon zieht noch an Albon vorbei auf Rang 5.

16.34 Uhr: Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, sind die Podestplätze schon jetzt klar. Die Frage ist nur: Halten die Reifen? Zwei Runden sind es noch.

16.31 Uhr: Beide Mercedes haben in Runde 41/44 Probleme mit ihrem rechten Vorderreifen. Erleben wir hier ein Finale a la Silverstone. Da fuhr Hamilton den Sieg „auf drei Reifen und einer Felge“ nach Hause.

16.26 Uhr: Jetzt macht sich der Reifenabrieb bei Hamilton bemerkbar. Eine Kurve kann er deshalb nicht perfekt fahren. Platz 1 ist jedoch alles andere als in Gefahr.

16.20 Uhr: Die Fahrer haben heute viele kleinere Probleme, die entscheidend sein können. Jetzt bemerkt Bottas eine Taubheit im Bremsfuß. Noch neun Runden!

16.18 Uhr: Nächster Vettel-Funkspruch, der sinnbildlich für die Saison steht: „Ich werde gefressen werden!“ Gemeint sind die Verfolger Grosjean und Magnussen im Haas und Teamkollege Leclerc.

16.16 Uhr: Gasly zieht ohne Probleme an Vettel vorbei, der sich in der Folge auch noch verbremst. Der Deutsche funkt: „Da ist nichts mehr auf den Reifen!“

16.11 Uhr: Noch 15 Runden sind zu fahren. Die Mercedes rasen weiter davon. Ist da noch ein weiterer Stop geplant?

16.09 Uhr: Vettel ist auf Rang 11, funkt aber, dass er die vor ihm fahrenden Räikkönen und Kvyat nicht überholen wird und regt einen weiteren Boxenstop an.

16.07 Uhr: Nach Vettel in den letzten Wochen kritisiert auch Leclerc nun die Taktik der Scuderia Ferrari. Einen guten Grund für den Stop konnte er nicht erkennen.

16.06 Uhr: Gasly fährt in die Box. Leclerc war ebenfalls dort. Die beiden fahren nun hinterher.

15.58 Uhr: Hamilton knackt einen Mega-Rekord von Michael Schumacher. Der Brite führte in seiner Karriere bereits über 24.148 Kilometer.

15.55 Uhr: Die Hälfte des Rennens ist rum. Die schnellste Runde fuhr bis heirher übrigens Bottas (Rang 2).

15.51 Uhr: Der Wetterbericht sagt übrigens zur Zeit keinen Regen für das Rennen voraus. Wahrscheinlich bleibt es also über alle 44 Runden trocken.

15.47 Uhr: Hamilton macht sich Sorgen und meint, dass er „Power“ verloren habe. Sein Team beruhigt den Mercedes-Piloten: Alles nur Energiemanagement!

15.44 Uhr: Keine Veränderungen im vorderen Feld nach der Safety-Car-Phase. Vettel liegt mittlerweile auf Rang 12, Teamkollege Leclerc fällt auf 14 zurück.

15.43 Uhr: In Runde 15 wird die Bahn wieder freigegeben.

15.35 Uhr: Die anderen Fahrer nutzen die Safety-Car-Phase für Boxenstopps. Ferrari braucht bei Leclerc dafür über 10 Sekunden, bei Vettel gelingt das deutlich besser.

15.32 Uhr: Heftiger Unfall, gelbe Fahne!

Giovinazzi hat einen Schaden und reißt Russel mit in den Unfall. Beide prallen in die Bande, sind aber wohlauf.

15.26 Uhr: Leclerc ist mittlerweile wieder auf Rang 12 zurückgefallen. Da kann der Start offenbar noch so gut sein – den Ferraris fehlt der Speed. Die Spitze fährt souverän ihr Rennen: Hamilton fast 2 Sekunden vor Bottas, der nochmal knapp 3 Sekunden vor Verstappen.

15.15 Uhr: Immerhin ein Ferrari erwischt einen guten Start. Leclerc kann sich in Runde 1 auf Rang acht vorkämpfen, Vettel bleibt auf Platz 13 hängen.

15.13 Uhr: Start! Hamilton kommt gut weg, zum Crash kommt es im gesamten Feld nicht. Ricciardo attackiert auf der folgenden Geraden Verstappen, bleibt aber vorerst hinter diesem.

15.06 Uhr: Erleben wir heute einen ähnlich spektakulären Start wie in der vergangenen Saison? Damals kam es bereits nach wenigen Metern zum Crash.

14.48 Uhr: Vor dem Rennen erlebt McLaren den Schock: Carlos Sainz kann wegen eines Problems am Auspuff nicht starten! Derweil wird es zum Start aller Voraussicht nach trocken bleiben. Während des Rennens könnte es aber regnen.

Sonntag, 11.34 Uhr: Es ist Matchday! In etwa dreieinhalb Stunden gehen die Autos an den Start. Für das Rennen in Spa sind Regenschauer angekündigt. Es könnte ein Wetterchaos drohen.

16.02 Uhr: Damit steht die Startaufstellung für den morgigen Großen Preis von Belgien.

Hamilton (Mercedes) Bottas (Mercedes) Verstappen (Red Bull) Ricciardo (Renault) Albon (Red Bull) Ocon (Renault) Sainz (McLaren) Perez (Racing Point) Stroll (Racing Point) Norris (McLaren)



16.01 Uhr: Ricciardo konnte sich nicht verbessernm fuhr in die Box.

15.59 Uhr: Da könnte noch was passieren in den vorderen Reihen! Hamilton verbessert noch einmal seine eigene Zeit. Verstappen zieht noch an Ricciardo vorbei. Der ist aber noch unterwegs.

15.53 Uhr: Hamilton zaubert die nächste Top-Zeit auf den Asphalt: 1:41.5 reichen für die vorläufige Pole Position vor Bottas und Ricciardo.

15.50 Uhr: Warum das Auto so langsam ist, fragt RTL-Reporter Kai Ebel den ausgeschiedenen Vettel. Der reagiert patzig: „Das ist jetzt keine neue Frage.“ Neue Teile für das Auto zu entwickeln sei nicht so einfach.

15.41 Uhr: Albon verdrängt Verstappen von Platz 3. Jetzt geht es ohne Daniil Kwjat (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari), Sebastian Vettel (Ferrari) und George Russell (Williams) in den Durchgang mit den Top 10.

15.40 Uhr: Das Doppelaus in Q2 für Ferrari ist besiegelt. Leclerc landet auf 13, Vettel auf 14.

15.38 Uhr: Zwei Minuten noch in Q2. Es sieht so aus, als würde sich zumindest vorne nicht mehr viel tun. Die Top-Fahrer bleiben in der gleichen Reihenfolge.

15.30 Uhr: Die ersten Versuche von Vettel und Leclerc reichen bei Weitem nicht für die nächste Runde.

15.29 Uhr: Hamilton setzt erneut eine starke Bestzeit. Diesmal sind es 1:42.0. Bottas ist eine Zehntelsekunde langsamer.

15.27 Uhr: Den zweiten Durchgang geht die TOP3 aus Q1 durchweg mit Medium-Reifen an.

15.26 Uhr: Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), Romain Grosjean (Haas), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams) und Kevin Magnussen (Haas) sind in Q1 ausgeschieden. Charles Leclerc rettete sich denkbar knapp mit weniger als einer Zehntelsekunde Abstand auf Räikkönen ins Q2.

15.25 Uhr: In der Spitze hat sich nichts mehr geändert. Die Reihenfolge bleibt bei Hamilton, dann Bottas, dann mit größerem Abstand Verstappen.

15.21 Uhr: Das ist eine kleine Sensation! Nach den schlechten Trainings der Scuderia Ferrari, überraschen Vettel (1:43.6) und Leclerc (1:43.7) in Q1 und schaffen den Einzug ins Q2.

15.19 Uhr: Ferrari übersteht das Q1! Vettel fährt sogar schneller als Leclerc, der sich nur knapp vor dem Aus retten kann.

15.12 Uhr: Verstappen tastet sich heran, bleibt aber noch immer fast neun Zehntel hinter Hamilton. Das waren echte Ansagen der Mercedes-Piloten.

15.09 Uhr: Mercedes gibt Vollgas: Eine knappe Sekunde liegen sowohl Hamilton (1:42.3) und Bottas (1:42.5) vor den Verfolgern. Starke Zeiten der Silberpfeile!

15.08 Uhr: Verstappen fährt wieder besser als im dritten Training (1:43.4), wird aber von Sainz und Ricciardo getoppt.

15.05 Uhr: Magnussen (1:45.4) und Grosjean (1:45.1) fahren die ersten Zeiten. Alle Fahrer, die rausgehen, sind auf weichen Reifen unterwegs.

15.00 Uhr: Jetzt geht es ins Qualifying.

13.18 Uhr: Im dritten freien Training sichert sich Lewis Hamilton die Spitze. So sieht die Rangliste der Generalprobe vor dem Qualifying aus:

1. Lewis Hamiltion (Mercedes)

2. Esteban Ocon (Renault)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Alexander Albon (RedBull)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

Um 15 Uhr wird es Ernst.

Samstag, 10.44 Uhr: Guten Morgen! In etwas mehr als einer Stunde steht für die Fahrer das dritte Training in Belgien an, bevor ins am Nachmittag im Qualifying ans Eingemachte geht.

20.37 Uhr: Das Training heute gab einen guten Vorgeschmack auf das Qualifying und das Rennen in Belgien. Acht Autos brachten die Strecke im ersten freien Training innerhalb von einer halben Sekunde Differenz hinter sich. Im zweiten Training lautete die Rangfolge dann so: Verstappen, Ricciardo, Hamilton. Morgen um 12 Uhr steht das dritte Training an, bevor es um 15 Uhr ins Qualifying geht.

12.36 Uhr: Das Training ist mittlerweile beendet. Vettel liegt auf Rang 15 einen Platz hinter Leclerc. Ganz vorne – natürlich – die Mercedes heute in der Reihenfolge Bottas und dann Hamilton. Auf Rang drei befindet sich Max Verstappen. um 15 Uhr geht es mit der zweiten Session weiter.

11.48 Uhr: Bittere Neuigkeiten für Sebastian Vettel. Der Deutsche hat von allen Fahrern mit mindestens sieben Runden die schlechteste Zeit. Ihm fehlen mehr als 2,5 Sekunden auf Hamilton.

11.13 Uhr: Mittlerweile läuft die erste Trainingssession. Die Fahrer kommen aber nur langsam auf die Strecke. Regen ist nicht in Sicht.

10.02 Uhr: Obwohl Ferrari im Titelbild gar keine Rolle in diesem Jahr spielt, ruhen viele Augen natürlich weiterhin auf Sebastian Vettel. Gibt es bald Neuigkeiten zu seiner Zukunft?

Freitag, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Rennwochenende in Belgien. Wie es um die Teams bestellt ist, werden wir schon bald im ersten freien Training erfahren.

Das Rennwochenende: