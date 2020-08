Formel 1 im Live-Ticker: Qualifying von Belgien: Droht ein Wetter-Chaos?

Zwei Wochen hat die Formel 1 pausiert, jetzt geht es wieder drei Wochen am Stück rund. Auf der Strecke in Spa stellen sich einige spannende Fragen. Wird die Mercedes-Dominanz noch allmächtiger, wie viel schlimmer kann es für Ferrari und Sebastian Vettel noch werden und für wie viel Chaos wird das Wetter am Wochenende in der Formel 1 sorgen?

Formel 1 im Live-Ticker: Belgien-GP

Die Formel 1 macht halt auf der Traditionsstrecke in Spa. Vorjahressieger Charles Leclerc hat das Rennen in diesem Jahr schon vor dem Start abgeschrieben. Ihm und Ferrari hilft eigentlich nur ein Wunder. Wird es dieses geben?

Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst alle Informationen und Highlights.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Das Rennwochenende:

Freitag, 28. August:

1. Freies Training: 11 Uhr

2. Freies Training: 15 Uhr

3. Freies Training: 12 Uhr

Qualifying: 15 Uhr

Rennen: 15.10 Uhr

Formel 1: Vettel-Entscheidung gefallen? Jetzt spricht der Ferrari-Star

12.36 Uhr: Das Training ist mittlerweile beendet. Vettel liegt auf Rang 15 einen Platz hinter Leclerc. Ganz vorne – natürlich – die Mercedes heute in der Reihenfolge Bottas und dann Hamilton. Auf Rang drei befindet sich Max Verstappen. um 15 Uhr geht es mit der zweiten Session weiter.

11.48 Uhr: Bittere Neuigkeiten für Sebastian Vettel. Der Deutsche hat von allen Fahrern mit mindestens sieben Runden die schlechteste Zeit. Ihm fehlen mehr als 2,5 Sekunden auf Hamilton.

11.13 Uhr: Mittlerweile läuft die erste Trainingssession. Die Fahrer kommen aber nur langsam auf die Strecke. Regen ist nicht in Sicht.

10.02 Uhr: Obwohl Ferrari im Titelbild gar keine Rolle in diesem Jahr spielt, ruhen viele Augen natürlich weiterhin auf Sebastian Vettel. Gibt es bald Neuigkeiten zu seiner Zukunft?

Freitag, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das Rennwochenende in Belgien. Wie es um die Teams bestellt ist, werden wir schon bald im ersten freien Training erfahren.