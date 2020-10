Formel 1 im Liveticker: Qualifying zum Portugal-GP: Vettel überrascht!

Die Formel 1 macht Halt in Portugal und fährt das erste Mal auf der Strecke „Autódromo Internacional do Algarve“. Welche Fahrer und Teams können sich in ungewohnter Umgebung am besten anpassen?

Macht Lewis Hamilton beim Portugal-GP einen weiteren Schritt zum nächsten Titel, kommen Sebastian Vettel und Ferrari doch noch aus dem Quark? Antworten auf diese Fragen und viele weitere gibt die Formel 1 an diesem Wochenende.

Formel 1 im Live-Ticker: Portugal-GP

Alle Informationen und Highlights zum gesamten Rennwochenende des Portugal-GP bekommst du bei uns im Live-Ticker.

Das Rennwochenende:

Freitag, 23. Oktober:

1. Freies Training: 12 Uhr

2. Freies Training: 16 Uhr

3. Freies Training: 12 Uhr

Qualifying: 15 Uhr

Rennen: 14.10 Uhr

+++ Formel 1-Insider mit krasser Vettel-Ansage: „Würde es gerne sehen, wenn er zurücktritt“ +++

17.35 Uhr: Starke Vorstellung von Sebastian Vettel. Trotz eines Drehers schafft es der Heppenheimer am Ende auf den sechsten Rang. Vorne steht erneut Bottas. Für Hamilton reicht es dagegen nur zu Platz acht.

17.01 Uhr: Nachdem die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, wird das Training nochmal aufgenommen. Eine halbe Stunde verbleibt.

16.47 Uhr: Schrecksekunde für Gasly im Alpha Tauri. Sein Auto fängt Feuer, der junge Franzose rollt von der Strecke und flüchtet aus seinem Boliden. Die Streckenposten löschen. Die Session wird unterbrochen.

16.04 Uhr: Die Lichter stehen auf grün.

14.00 Uhr: In zwei Stunden geht es mit dem zweiten Training weiter.

13.33 Uhr: Wenig überraschend sind es auch in Portugal die schwarzen Silberpfeile, die an der Spitze thronen. Bottas setzt sich gegen Hamilton durch. Leclerc auf Platz vier ist ein Lichtblick für Ferrari. Vettel landet nur auf Platz 11.

Weitere Meldungen aus der Formel 1:

11.02 Uhr: Das erste Training beginnt in gut einer Stunde. Dann werden wir sehen, wem der neue Kurs liegt.

9.23 Uhr: Am Donnerstag machte die Meldung die Runde, dass sich Haas von seinen beiden Fahrern trennen wird. Ist das die Chance für Mick Schumacher und Nico Hülkenberg?

Freitag, 23. Oktober, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Motoren heulen wieder. Heute finden die ersten Sessions in Portugal statt. Wer setzt sich im Training durch?