Formel 1 im Liveticker – Qualifying zum Portugal-GP: Schock! Gefährliche Szene sorgt für Verzögerung

Portimao. Die Formel 1 macht Halt in Portugal und fährt das erste Mal auf der Strecke „Autódromo Internacional do Algarve“. Welche Fahrer und Teams können sich in ungewohnter Umgebung am besten anpassen?

Macht Lewis Hamilton beim Portugal-GP einen weiteren Schritt zum nächsten Titel, kommen Sebastian Vettel und Ferrari doch noch aus dem Quark? Antworten auf diese Fragen und viele weitere gibt die Formel 1 an diesem Wochenende.

Formel 1 im Live-Ticker: Portugal-GP

Alle Informationen und Highlights zum gesamten Rennwochenende des Portugal-GP bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------

Das Rennwochenende:

Freitag, 23. Oktober:

1. Freies Training: 12 Uhr

2. Freies Training: 16 Uhr

1. Freies Training: 12 Uhr 2. Freies Training: 16 Uhr Samstag, 24. Oktober:

3. Freies Training: 12 Uhr

Qualifying: 15 Uhr

3. Freies Training: 12 Uhr Qualifying: 15 Uhr Sonntag, 25. Oktober:

Rennen: 14.10 Uhr

------------------

15.09 Uhr: Nicht die einzige Panne in Portimao. Die Track-Limits (siehe unten) bleiben ein Problem, außerdem meldete Charles Leclerc, über Funk plötzlich Konkurrent Lewis Hamilton gehört zu haben. Sehr seltsam!

15.00 Uhr: Oha! Das Qualifying verschiebt sich um einige Minuten. Der brandgefährliche Grund: Ein Gullydeckel direkt am Streckenrand hat sich gelöst, nachdem viele Boliden drübergefahren sind. Er steht hoch und stellt eine große Gefahr dar. Der Deckel muss jetzt repariert und gesichert werden – außerdem müssen ALLE anderen Gullydeckel entlang der Strecke kontrolliert und bei Bedarf ebenfalls Hand angelegt werden.

🚩 RED FLAG 🚩



A drain cover has come loose at Turn 14 🔎#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/5elLJKvc3L — Formula 1 (@F1) October 24, 2020

14.30 Uhr: Eine halbe Stunde noch bis zum Anpfiff der Qualifikation für den Portugal-GP in Portimao. Gleich gibt es von uns noch eine schnelle Zusammenfassung von P3.

13.45 Uhr: In gut einer Stunde geht es los. Weil die Fahrer am Freitag satte 125 Mal gegen eine Streckenbegrenzungs-Regel verstießen, hat die FIA übrigens die „Track Limits“ an den betroffenen Stellen der Kurven 1, 4 und 15 geändert. Sonst hätten wir gleich wohl erneut nur eine Handvoll gewerteter Runden.

11.22 Uhr: War der Chaos-Freitag dem geschuldet, dass kein Fahrer die Strecke richtig kennt? Wenn ja, müsste es heute im Qualifying besser laufen. Das 1. Freie Training wurde zu einem Festival von Drehern, Crashs und brennenden Boliden.

Samstag, 8.50 Uhr: Raus aus der Trainings-Komfortzonne, es wird ernst. Heute steht das Qualifying auf dem Programm. Kann Vettel seine guten Leistungen vom Freitag bestätigen und sich eine gute Startposition ergattern? Der Startplatz 5 in Ungarn war bisher das Maximum, ansonsten sprang für den Heppenheimer in dieser Saison bestenfalls ein zehnter Platz raus.

------------------

+++ Formel 1-Insider mit krasser Vettel-Ansage: „Würde es gerne sehen, wenn er zurücktritt“ +++

------------------

17.35 Uhr: Starke Vorstellung von Sebastian Vettel. Trotz eines Drehers schafft es der Heppenheimer am Ende auf den sechsten Rang. Vorne steht erneut Bottas. Für Hamilton reicht es dagegen nur zu Platz acht.

17.01 Uhr: Nachdem die Aufräumarbeiten abgeschlossen sind, wird das Training nochmal aufgenommen. Eine halbe Stunde verbleibt.

16.47 Uhr: Schrecksekunde für Gasly im Alpha Tauri. Sein Auto fängt Feuer, der junge Franzose rollt von der Strecke und flüchtet aus seinem Boliden. Die Streckenposten löschen. Die Session wird unterbrochen.

16.04 Uhr: Die Lichter stehen auf grün.

14.00 Uhr: In zwei Stunden geht es mit dem zweiten Training weiter.

13.33 Uhr: Wenig überraschend sind es auch in Portugal die schwarzen Silberpfeile, die an der Spitze thronen. Bottas setzt sich gegen Hamilton durch. Leclerc auf Platz vier ist ein Lichtblick für Ferrari. Vettel landet nur auf Platz 11.

-------------

Weitere Meldungen aus der Formel 1:

Formel 1: Vettel und Aston Martin finden Schlupfloch – Ferrari stinksauer

Formel 1: Unglaublich! Fahrer hatte Corona und niemand wusste Bescheid

Formel 1: Ferrari-Krise immer schlimmer – jetzt droht sogar DAS!

-------------

11.02 Uhr: Das erste Training beginnt in gut einer Stunde. Dann werden wir sehen, wem der neue Kurs liegt.

9.23 Uhr: Am Donnerstag machte die Meldung die Runde, dass sich Haas von seinen beiden Fahrern trennen wird. Ist das die Chance für Mick Schumacher und Nico Hülkenberg?

Freitag, 23. Oktober, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Die Motoren heulen wieder. Heute finden die ersten Sessions in Portugal statt. Wer setzt sich im Training durch?