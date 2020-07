Formel 1 im Live-Ticker: Drama um Sebastian Vettel beim Qualifying in Österreich

Spielberg. Die Motoren heulen wieder in der Formel 1.

Nach dem verschobenen Saisonstart geht es knapp drei Monate nach dem ursprünglichen Termin nun endlich los in der Formel 1. Der Ort des Geschehens: Spielberg in Österreich.

Formel 1 im Live-Ticker: Qualifiying zum Österreich-GP

Welche Teams kommen am besten aus der Pause? Dominiert Mercedes erneut nach Belieben in der Formel 1 oder gelingt es einem Rennstall die silberne Vormachtstellung zu brechen?

In unserem Live-Ticker erfährst du alles rund um das Geschehen in der Formel 1.

Renninfo:

Qualifying: Samstag, 4. Juli, 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 5. Juli, 15.10 Uhr

Strecke: Red Bull Ring (Spielberg)

Ergebnis Qualifying

1. Bottas

2. Hamilton

3. Verstappen

4. Norris

5. Albon

6. Perez

7. Leclerc

8. Sainz

9. Stroll

10. Ricciardo

11. Vettel

16.00 Uhr: Das Qualifying ist beendet. Bottas sichert sich die erste Pole des Jahres mit hauchdünnem Vorsprung vor Teamkollege Hamilton. Die große Enttäuschung ist Vettel, der das Q3 verpasste und morgen von Platz 11 startet.

15.51 Uhr: Sebastian Vettel gerade bei Sky: "Ich dachte eigentlich, wir wären ein bisschen schneller. Ich hab mich eigentlich ganz wohl gefühlt. 2. Runde hatte ich Probleme mit der Hinterachse und nicht mehr ganz das Vertrauen ins Auto. Morgen ist ein neuer Tag, im Rennen sind wir deutlich schneller."

15.48 Uhr: Und ab geht die wilde Fahrt in Q3! Wer sichert sich die erste Pole des Jahres?

15.40 Uhr: Ach du Jammer...geht das schon wieder los bei Ferrari! Vettel schafft's nicht in Q3 und startet morgen von Platz 11. In Worten: Platz elf.

15.28 Uhr: Und da startet auch schon das Q2!

15.20 Uhr: Verstappen ist in Q1 die schnellste Runde gefahren - vor Bottas und Hamilton. Die Ferrari-Piloten Leclerc und Vettel kamen als Fünfter bzw. Achter ins Q2.

15.10 Uhr: Vettel ist auf seiner ersten Runde 0,228 Sekunden langsamer als Verstappen. Das reicht vorerst zu Platz 4.

15.08 Uhr: Der erste "große Name" brennt in Q1 gleich die erste Duftmarke in den Asphalt. Verstappen setzt sich mit 1:04.326 an Platz 1.

15.00 Uhr: Let's go! Die Boliden dürfen auf die Strecke.

14.30 Uhr: In einer halben Stunde geht das Qualifying los. Dann wird es in dieser Saison endlich ernst in der Formel 1. Erlebt Sebastian Vettel auch zu Beginn ein Drama, wie er es in der vergangenen Saison so häufig mitmachen musste?

13.05 Uhr: Lewis Hamilton gewinnt die Generalprobe für das Qualifying vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Max Verstappen liegt auf drei. Noch vor den beiden Ferrari steht Sergio Perez im Racing Point.

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.130m

2. Valtteri Bottas (Mercedes) +0.147s

3. Max Verstappen (Red Bull) +0.283s

4. Sergio Pérez (Racing Point) +0.475s

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0.573s

6. Alex Albon (Red Bull) +0.595s

7. Sebastian Vettel (Ferrari) +0.721s

8. Lance Stroll (Racing Point) +0.788s

9. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0.819s

10. Lando Norris (McLaren) +0.820s

11. Esteban Ocon (Renault) +0.907s

12. Daniel Ricciardo (Renault) +0.958s

13. Carlos Sainz (McLaren) +1.047s

14. Daniil Kvyat (Alpha Tauri) +1.160s

15. Romain Grosjean (Haas) +1.233s

16. George Russell (Williams) +1.435s

17. Kevin Magnussen (Haas) +1.518s

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +1.524s

19. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +1.643s

20. Nicholas Latifi (Williams) +2.919s

12.00 Uhr: Das letzte Freie Training vor dem Qualifying läuft. Gleich gibt's hier die Ergebnisse.

Samstag, 10.30 Uhr: Guten Morgen! Heute ist es soweit, erstmals geht es wirklich um etwas. Um 15 Uhr startet in Spielberg das Qualifying. Um 12 Uhr findet aber noch das 3. Freie Training statt.

16.45 Uhr: Vorne ist alles in Stein gemeißelt. Wieder dominieren Hamilton und sein finnischer Kollege. Dahinter schleicht sich Sergio Perez auf Platz drei. Für Vettel lief es diesmal besser. Er landete in seinem Ferrari auf dem vierten Platz – 0,657 Sekunden hinter Hamilton.

15.00 Uhr: Es geht fleißig weiter. Schon steht das zweite freie Training an. Wird es deutliche Unterschiede im Vergleich zum Vormittag geben?

14.07 Uhr: Am Ende wurde es ein ganz bitteres Training für Sebastian Vettel. Am Ende lag der Deutsche nur auf Platz zwölf. Ganz vorne ergab sich ein Bild, welches man so in der Reihenfolge oft erwarten kann in diesem Jahr: Hamilton, Bottas und Verstappen. Hier mehr zum 1. Freien Training >>

11.50 Uhr: Nach den ersten 50 Minuten zeichnet sich ein erstes Bild ab. Ganz vorne liegt überraschend Lance Stroll, danach folgen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Der Abstand von Hamilton zu Vettel? Knappe 0,15 Sekunden.

10.32 Uhr: Auf der Pressekonferenz sorgte Sebastian Vettel für Aufsehen. Angesprochen auf seine Vertragssituation äußerte sich der Deutsche, dass er nie ein Angebot von Ferrari erhalten und es auch keine Diskussion mit ihm darum gegeben habe. Alle Infos dazu hier >>>

10.00 Uhr: Einen ersten Blick auf die Leistungsfähigkeit der Teams gibt es ab 11 Uhr. Dann startet das erste freie Training.

9.13 Uhr: Damit alles stattfinden kann, mussten viele Bedingungen und Einschränkungen in Kauf genommen werden. Ähnlich wie in der Fußballbundesliga wurde ein Hygienekonzept ausgearbeitet und auch in der Formel 1 gilt vorläufig: Keine Fans.

Freitag, 3. Juli, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Formel 1 Rennwochenendes 2020. Lange mussten die Fans warten, doch nun geht es endlich wieder los. In unserem Live-Ticker findest du alle Infos zum Saisonauftakt.