Formel 1 im Live-Ticker: Qualifying zum Österreich-GP – Hamiltons Jagd auf den siebten Titel beginnt

Spielberg. Die Motoren heulen wieder in der Formel 1. Nach dem verschobenen Saisonstart geht es knapp drei Monate nach dem ursprünglichen Termin nun endlich los. Der Ort des Geschehens: Spielberg in Österreich. Welche Teams kommen am besten aus der Pause? Dominiert Mercedes erneut nach Belieben in der Formel 1 oder gelingt es einem Rennstall die silberne Vormachtstellung zu brechen?

Formel 1 im Live-Ticker: Qualifiying zum Österreich-GP

Die erste spannende Entscheidung des Wochenendes steht wie immer im Qualifying an. Wer sichert sich die erste Pole Position der Saison? Neben den Silberpfeilen um Lewis Hamilton und Valtteri Bottas rechnet sich auch Red-Bull-Pilot Max Verstappen einige Chancen aus – immerhin gewann er die letzten beiden Rennen in Österreich. Hamilton dagegen hat seinen siebten Titel fest im Blick.

In unserem Live-Ticker erfährst du alles rund um das Geschehen in der Formel 1.

Formel 1: Sebastian Vettel vor dem Aus! Der Ferrari-Star gesteht: „Ich habe keinen Plan“

Renninfo:

Qualifying: Samstag, 4. Juli, 15 Uhr

Rennen: Sonntag, 5. Juli, 15.10 Uhr

Strecke: Red Bull Ring (Spielberg)

16.45 Uhr: Vorne ist alles in Stein gemeißelt. Wieder dominieren Hamilton und sein finnischer Kollege. Dahinter schleicht sich Sergio Perez auf Platz drei. Für Vettel lief es diesmal besser. Er landete in seinem Ferrari auf dem vierten Platz – 0,657 Sekunden hinter Hamilton.

15.00 Uhr: Es geht fleißig weiter. Schon steht das zweite freie Training an. Wird es deutliche Unterschiede im Vergleich zum Vormittag geben?

14.07 Uhr: Am Ende wurde es ein ganz bitteres Training für Sebastian Vettel. Am Ende lag der Deutsche nur auf Platz zwölf. Ganz vorne ergab sich ein Bild, welches man so in der Reihenfolge oft erwarten kann in diesem Jahr: Hamilton, Bottas und Verstappen. Hier mehr zum 1. Freien Training >>

11.50 Uhr: Nach den ersten 50 Minuten zeichnet sich ein erstes Bild ab. Ganz vorne liegt überraschend Lance Stroll, danach folgen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Der Abstand von Hamilton zu Vettel? Knappe 0,15 Sekunden.

10.32 Uhr: Auf der Pressekonferenz sorgte Sebastian Vettel für Aufsehen. Angesprochen auf seine Vertragssituation äußerte sich der Deutsche, dass er nie ein Angebot von Ferrari erhalten und es auch keine Diskussion mit ihm darum gegeben habe. Alle Infos dazu hier >>>

10.00 Uhr: Einen ersten Blick auf die Leistungsfähigkeit der Teams gibt es ab 11 Uhr. Dann startet das erste freie Training.

9.13 Uhr: Damit alles stattfinden kann, mussten viele Bedingungen und Einschränkungen in Kauf genommen werden. Ähnlich wie in der Fußballbundesliga wurde ein Hygienekonzept ausgearbeitet und auch in der Formel 1 gilt vorläufig: Keine Fans.

Freitag, 3. Juli, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Formel 1 Rennwochenendes 2020. Lange mussten die Fans warten, doch nun geht es endlich wieder los. In unserem Live-Ticker findest du alle Infos zum Saisonauftakt.