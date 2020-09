Formel 1 im Live-Ticker: Qualifying vom Italien-GP: Vettel am Boden

Es geht weiter in der Formel 1 und dieses Mal wartet wahrlich ein Leckerbissen auf alle, die es mit dem Motorsport halten. Auf dem Traditionskurs in Monza fährt die Elite der Formel 1 am Sonntag um den Sieg.

Nicht dazu gehören im Moment Sebastian Vettel und Ferrari. Für den italienischen Rennstall droht das Heimrennen zu einem absoluten Debakel zu werden. Nicht auszumalen was auf der Strecke loswäre, wenn die heimischen Fans auf den Tribünen sitzen würden.

Formel 1 im Live-Ticker: Italien-GP

Das Rennen in Monza ist das erste von zwei Formel-1-Rennen in diesem Jahr. Im Anschluss geht es für die Teams direkt weiter nach Mugello, wo in der kommenden Woche der Toskana-GP stattfinden wird.

Wer als Sieger dorthin fahren darf, erfährst du in unserem Live-Ticker. Hier findest du alle Informationen und Highlights.

--------------

Der Italien-GP in der Übersicht:

Freitag, 4. September:

11 Uhr: 1. Freies Training

15 Uhr: 2. Freies Training

12 Uhr: 3. Freies Training

15 Uhr: Qualifying

15.10 Uhr: Rennen

--------------

Formel 1: Vettel macht mysteriöse Andeutung zu seiner Zukunft – „Es könnte nicht mehr lange...“

------------

13.00 Uhr: Um 15 Uhr geht es weiter mit dem zweiten freien Training.

12.40 Uhr: Es kommt wie es kommen musste. Das erste Training beendet Vettel abgeschlagen auf dem vorletzten Rang. Sein Kollege Leclerc hat immerhin noch die elftschnellste Zeit. Auch ansonsten war ordentlich was los. Max Verstappen zerlegte seinen Boliden etwas auf der Highspeed-Strecke. Mit kaputter Nase am Auto rollte der Niederländer ins Kiesbett, konnte danach allerdings zurück in die Box fahren.

10.50 Uhr: In gut zehn Minuten beginnt das erste freie Training.

--------

--------

10.12 Uhr: Und bei den Italienern kommt auch einfach keine Ruhe rein. Jetzt meldet sich der einstige Ferrari-Boss Luca di Montezemolo zu Wort und kritisiert den Rennstall heftig für die bald folgende Trennung mit Sebastian Vettel. Was er zu sagen hat, liest du hier >>>

9.33 Uhr: Hoffnungslos scheint auch in dieser Woche ausgerechnet die Lage von Ferrari. Das Heimrennen droht zu einer weiteren Schmach zu werden.

Freitag, 4. September, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum achten Rennen der diesjährigen Formel 1 Saison. Es geht nach Italien in den Autodromo Nazionale Monza. Wer wird auf der Traditionsstrecke triumphieren.