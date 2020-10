Formel 1 im Live-Ticker | Eifel-GP: Paukenschlag! Räikkönen fährt wohl auch 2021 – Was wird jetzt aus Mick Schumacher?

Formel 1 im Live-Ticker: Das Wochenende in der Eifel beginnt mit einem Paukenschlag!

Nach zweiwöchiger Pause geht es in der Formel 1 an diesem Wochenende weiter mit dem Eifel-GP am Nürburgring.

Der Grand Prix in Deutschland verspricht den Fans der Formel 1 einen spannendes Rennen und vermutlich sogar ein Regenchaos! Einen ganz genauen Blick werden die deutschen F1-Fans auf den Freitag werfen. Dann startet nämlich Mick Schumacher erstmals in der Formel 1.

Formel 1 im Live-Ticker | Eifel-GP

Wer gewinnt das Rennen bei der Rückkehr an den Nürburgring? Wie schlägt sich Mick Schumacher bei seinem Debüt im Alfa Romeo?

Alle Infos zum Eifel-GP am Nürburgring bekommst du in unserem Formel 1-Live-Ticker!

Der Eifel-GP

Freitag

1. Training, 11 Uhr

2. Training, 15 Uhr

Samstag

3. Training, 12 Uhr

Qualifying, 15 Uhr

Sonntag

Rennen, 14.10 Uhr

11.48 Uhr: Kimi und Mick in einem Team? Das wäre ein echter Hammer! Kimi Räikkönen trat 2007 die Nachfolge von Vater Michael Schumacher bei Ferrari an und gewann direkt den WM-Titel. Raikkönen könnte Mick Schumacher sicherlich sehr viel beibringen.

11.41 Uhr: Damit ist nun auch klar, dass nur noch ein Cockpit bei Alfa Romeo frei ist. Es war bereits spekuliert worden, dass Mick Schumacher vermutlich den Platz einnehmen könnte. Antonio Giovinazzi hat einen schwierigen Stand und bislang noch keinen neuen Vertrag bekommen.

11.37 Uhr: Paukenschlag in der Formel 1

Das kommt jetzt unerwartet. Kurz vor dem Eifel-GP vermeldet das Portal „Motorsport-total.com“, dass Kimi Räikkönen seinen Vertrag bei Alfa Romeo um ein Jahr verlängert hat. Der 40-Jährige soll auch 2021 für den Rennstall ins Auto steigen. Dem Bericht zufolge wolle Alfa Romeo die Vertragsverlängerung gleichzeitig mit dem neuen Rekord von Kimi Räikkönen bekannt geben. Am Sonntag knackt der „Ice-Man“ die Marke (323 Einsätze) von Rubens Barrichello.

10.02 Uhr: Um 11 Uhr startet morgen das 1. Freie Training. Wir werden für dich die Session von Mick Schumacher unter die Lupe nehmen und live davon berichten.

Mick Schumacher und das Team Alfa Romeo schauen sich die Strecke genau an. Foto: imago images/Motorsport Images

09.12 Uhr: Schon am Freitag blickt die Motorsport-Welt ganz genau auf den Nürburgring. Dann startet nämlich Mick Schumacher nämlich erstmals in einem offiziellen in einem Formel 1-Wagen. Die Vorfreude ist riesig.

Donnerstag, 09.04 Uhr: Herzlich willkommen zum Grand Prix aus Deutschland! Die Fans freuen sich auf das Rennen in der Eifel. Das Wochenende bietet viele Highlights.