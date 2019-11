Formel 1: Irres Rennen in Brasilien – Drama um Sebastian Vettel!

Die Formel 1 hat an diesem Wochenende in Brasilien Halt gemacht. Nachdem Lewis Hamilton sich vor zwei Wochen in den USA den WM-Titel gesichert hatte, war die Spannung an der Spitze der Fahrerwertung zwar raus.

Doch die Fans der Formel 1 erlebten trotzdem ein irres Rennen! Am Ende gewann Max Verstappen vor Pierre Gasly und Lewis Hamilton. Jubel also bei Red Bull und Toro Rosso.

Ein Debakel dagegen erlebte die Scuderia Ferrari. Kurz vor Rennende kollidierte Sebastian Vettel mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Beide Fahrer schieden aus dem Rennen aus.

Formel 1 im Live-Ticker: Der Brasilien-GP

Alle Highlights des Rennens kannst du hier im Live-Ticker nachlesen.

Nach Runde 71/71:

1. Verstappen

2. Gasly

3. Hamilton

Runde 71/71: Ein unglaubliches Finish! Verstappen gewinnt das Rennen souverän, dahinter kämpfen Gasly und Hamilton um Platz zwei. Gasly hat am Ende hauchzart die Nase vorn.

Runde 70/71: Hamilton kollidiert mit Albon! Hier könnte eine Strafe nach Rennende folgen.

Runde 67/71: UNFASSBAR! Leclerc überholt seinen Teamkollegen Vettel, der Deutsche setzt zum Konter an und die beiden berühren sich. Beide tragen einen Plattfuß davon, beide scheiden aus dem Rennen aus. Die Schuldfrage ist hier noch nicht geklärt.

Runde 65/71: Vettel will unbedingt an Albon vorbei. Noch klappt es nicht mit dem Überholmanöver. Verstappen zieht währenddessen vorne weg.

Runde 60/71: Die Safety-Car-Phase ist beendet. Verstappen schafft es gleich an Hamilton vorbei! Vettel dagegen verliert einen Platz an Albon.

Runde 56/71: Max Verstappen ist während der Safety-Car-Phase an die Box gefahren. Er hat den ersten Platz an Hamilton abgegeben. Dafür hat der Niederländer jetzt neuere Reifen drauf.

Runde 55/71: Das Safety-Car kommt heraus. Ist das die Chance für Sebastian Vettel?

Runde 53/71: Bottas stellt sein Auto ab. Motorschaden beim Finnen.

Runde 50/71: Vettel kommt an die Box. Auch der Ferrari-Pilot stoppt zum zweiten Mal.

Runde: 48/71: Verstappen holt in riesigen Schritten auf Vettel auf. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Niederländer am Deutschen dran ist.

Runde 45/71: Die beiden angesprochenen Fahrer kommen an die Box. Verstappen und Hamilton mit ihrem jeweils zweiten Stopp. Vettel übernimmt damit vorerst die Führung.

Runde 39/71: Verstappen und Hamilton müssen auf jeden Fall nochmal zum Boxenstopp. Bei Vettel ist das unklar. Der Ferrari-Pilot hat bei einer Ein-Stopp-Strategie eine realistische Chance auf den Rennsieg.

Runde 35/71: Knapp die Hälfte der Renndistanz ist absolviert. Verstappen führt das Feld weiterhin an.

Runde 29/71: Nach seinem Stopp legt Sebastian Vettel gleich mal die schnellste Rennrunde hin.

Runde 26/71: Jetzt kommt auch Vettel zum Boxenstopp. Der Deutsche ordnet sich auf Platz fünf ein.

Runde 23/71: Hamilton kommt zuerst an die Box. Verstappen stoppt eine Runde später. Der Red Bull bleibt vorerst vorn. Doch Hamilton ist näher gekommen.

Runde 16/71: Daniel Ricciardo ist am Anfang des Rennens mit Kevin Magnussen kollidiert und erhält dafür nun nachträglich einen Fünf-Sekunden-Strafe.

Runde 12/71: In der Spitzengruppe will aktuell keiner der Fahrer wirklich attackieren. Hinten im Feld sieht das anders aus. Charles Leclerc ist schon auf Position sechs vorgefahren. Der Monegasse war auf Platz 14 gestartet.

Runde 8/71: Der Spitzenreiter kann sich bereits etwas absetzen. Verstappen liegt schon knapp zwei Sekunden vor Hamilton und vier Sekunden vor Vettel.

Runde 1/71: Max Verstappen gewinnt den Start! Der Niederländer im Red Bull bleibt vorne. Vettel dagegen verliert Position zwei an Hamilton.

18.10 Uhr: Die Einführungsrunde läuft, das Kribbeln beginnt. Gleich startet das Rennen.

18.07 Uhr: 21 Grad in São Paulo – von Regen keine Spur.

17.52 Uhr: Insgesamt 71 Runden sind in Brasilien zu absolvieren. Ab Runde 16 werden die ersten Boxenstopps erwartet.

17.40 Uhr: In einer halben Stunde geht's los. Wir halten dich hier über das Renngeschehen auf dem Laufenden.

Sonntag, 17. November, 17.03 Uhr: Max Verstappen hat sich im gestrigen Qualifying die Pole Position gesichert. Sebastian Vettel schaffte in Brasilien die zweitschnellste Zeit und startet direkt hinter dem Niederländer. Weltmeister Lewis Hamilton geht von Position drei ins Rennen.

Die ganze Startaufstellung:

Max Verstappen Sebastian Vettel Lewis Hamilton Valtteri Bottas Alexander Albon Pierre Gasly Romain Grosjean Kimi Räikkönnen Kevin Magnussen Lando Norris Daniel Ricciardo Antonio Giovinazzi Nico Hülkenberg Charles Leclerc Sergio Perez Daniil Kwjat Lance Stroll George Russell Robert Kubica Carlos Sainz

Freitag, 15. November, 13.54 Uhr: Für Ferrari geht es an diesem Wochenende und am abschließenden Rennwochenende in Abu Dhabi in zwei Wochen darum, diese Seuchensaison mit einem versöhnlichen Ende abzuschließen. Von den 19 bisherigen Rennen in diesem Jahr gewann Ferrari lediglich drei. Zwei Mal durfte Charles Leclerc jubeln, ein Mal Sebastian Vettel. Immer wieder war die Scuderia von Schäden gebeutelt – so auch beim vergangenen Rennen in den USA, als Vettel schon nach wenigen Runden wegen eines Schadens an der Aufhängung ausgefallen war.

11.54 Uhr: Die vergangenen zehn Rennen in Sao Paulo:

2018

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen

3. Kimi Räikkönen

1. Lewis Hamilton 2. Max Verstappen 3. Kimi Räikkönen 2017

1. Sebastian Vettel

2. Valtteri Bottas

3. Kimi Räikkönen

1. Sebastian Vettel 2. Valtteri Bottas 3. Kimi Räikkönen 2016

1. Lewis Hamilton

2. Nico Rosberg

3. Max Verstappen

1. Lewis Hamilton 2. Nico Rosberg 3. Max Verstappen 2015

1. Nico Rosberg

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

1. Nico Rosberg 2. Lewis Hamilton 3. Sebastian Vettel 2014

1. Nico Rosberg

2. Lewis Hamilton

3. Felipe Massa

1. Nico Rosberg 2. Lewis Hamilton 3. Felipe Massa 2013

1. Sebastian Vettel

2. Mark Webber

3. Fernando Alonso

1. Sebastian Vettel 2. Mark Webber 3. Fernando Alonso 2012

1. Jenson Button

2. Fernando Alonso

3. Felipe Massa

1. Jenson Button 2. Fernando Alonso 3. Felipe Massa 2011

1. Mark Webber

2. Sebastian Vettel

3. Jenson Button

1. Mark Webber 2. Sebastian Vettel 3. Jenson Button 2010

1. Sebastian Vettel

2. Mark Webber

3. Fernando Alonso

1. Sebastian Vettel 2. Mark Webber 3. Fernando Alonso 2009

1. Mark Webber

2. Robert Kubica

3. Lewis Hamilton

8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Formel-1-Rennen in Sao Paulo. Hier versorgen wir dich an diesem Wochenende mit allen Infos rund um den Brasilien-GP.