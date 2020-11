Formel 1 im Live-Ticker| Emilia Romagna GP: Holt sich Mercedes den ersten Titel?

Die Formel 1 macht Halt in Imola. Nach 14 Jahren kehrt die Formel 1 zurück auf den traditionsreichen Kurs. Es ist bereits das dritte Rennen in Italien in diesem Jahr.

Schlägt Lewis Hamilton erneut zu und baut seinen gerade erst ergatterten Rekord direkt aus oder macht ihm jemand den Platz an der Sonne streitig?

Formel 1 im Live-Ticker: Emilia Romagna GP

Wer holt sich beim dritten Italien Rennen den Sieg? Kann Ferrari in der Heimat endlich ein gutes Bild abgeben? Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund um das Formel-1-Rennen bekommst du bei uns im Live-Ticker.

Runde 3/63

Die aktuellen Ergebnisse:

1. Bottas

2. Verstappen

3. Hamilton

4. Ricciardo

5. Gasly

15. Vettel

1/63: Verstappen kassiert direkt Hamilton und liegt auf Platz zwei. Hinten räumt Giovinazzi auf und macht gleich sechs Plätze gut. Magnussen leistet sich am Ende des Feldes den ersten Dreher, Stroll muss mit kaputtem Frontflügel in die Box. Gut was los in Runde 1.

13.13 Uhr: Ampeln auf grün, los geht's.

13.10 Uhr: Die Aufwärm-Runde startet. Beim Start werden gleich die Augen auf Bottas gerichtet sein. Kommt der Finne beim Start dieses Mal gut weg?

13.04 Uhr: Hektik vor dem Start bei Alpha Tauri und Pierre Gasly. Am Auto des 4. der Quali scheint es Probleme zu geben. Die Mechaniker versuchen alles, um den Boliden noch startklar zu kriegen.

12.59 Uhr: Erwartet wird bei den meisten Fahrern eine 1-Stopp-Strategie. Ob sich das bewahrheiten wird?

12.41 Uhr: Und was ist mit Sebastian Vettel? Der sprach bei „Sky“ über seine Erwartungen. „Ich denke, dass wir schneller sind, als die Autos um uns herum”, so der Heppenheimer. Trotzdem beton auch er, dass Überholen schwierig sei. Wichtig sei der Start und die erste Runde.

12.29 Uhr: Mercedes kann sich heute den ersten Titel sichern. Sollten Bottas oder Hamilton mindestens Vierter werden, würde sich der Rennstall zum siebten Mal in Folge die Konstrukteursmeisterschaft sichern. Das wäre ein Rekord.

12.18 Uhr: So startet das Feld später ins Rennen:

Bottas Hamilton Verstappen Gasly Ricciardo Albon Leclerc Kwjat Norris Sainz

14. Vettel

12.04 Uhr: In gut einer Stunde geht es los. Kann Bottas seine Pole in einen Sieg ummünzen? Geht es nach seinem Kollegen Hamilton hat er gute Karten. Der Brite macht sich wenig Hoffnungen auf Überholmanöver. Die Strecke sei schmal und überhol-unfreundlich. Vergleichbar mit Monaco.

Sonntag, 1. November, 09.08 Uhr: Der 13. Grand-Prix des Jahres steht an, heute zu einer ungewöhnlich frühen Zeit. Wird es auf der Strecke zu Chaos kommen? Auf den ungewohnten Strecken, wie beispielsweise in Mugello, krachte es ein ums andere Mal.

15.00 Uhr: Bottas schlägt mit seiner letzten Runde zu, geht an Hamilton vorbei mit 0,097 Sekunden Vorsprung. Aber Hamilton darf nochmal antworten – kommt aber nicht mehr vorbei. Pole für den Finnen. Verstappen sichert sich den dritten Rang.

14.57 Uhr: Vorne sind Hamilton, Bottas und Verstappen. Gasly befindet sich auf einem starken 4. Platz. Passiert noch etwas Überraschendes?

14.48 Uhr: Jetzt beginnt die entscheidende Phase.

14.40 Uhr: Die Mechaniker haben das Auto von Verstappen ans Laufen bekommen. Mit einer entscheidenden Runde hievt er sich ins Q3. Vettel hingegen scheidet aus. Mit ihm verabschieden sich auch Russel, Stroll Ocon und Perez.

14.32 Uhr: Probleme am Auto von Verstappen, der noch keine Zeit verzeichnen konnte. Auch Vettel ist aktuell in Gefahr rauszufliegen.

14.26 Uhr: Die Autos sind wieder auf der Strecke.

14.19 Uhr: Q1 ist Geschichte. Bottas schnappt sich am Ende sogar die Bestzeit. Vettel auf Platz 12 halbwegs sicher in Q2. Raus sind Giovinazzi, Latifi, Magnussen und Grosjean. Auch Räikkönen erwischt es. Dem Finnen wird seine schnellste Zeit aberkannt. Deshalb erwischt es auch ihn.

14.13 Uhr: Unfassbar, aber Bottas muss als 20. aktuell zittern. Bei seiner gewerteten Runde hing er im Verkehr fest. Jetzt hat er nochmal frische Reifen bekommen. Mit den Soften geht es auf die Jagd.

14.08 Uhr: Dickes Ausrufezeichen von Leclerc, der Hamiltons Zeit knapp schlägt und nun auf Platz 1 sitzt. 10 Minuten verbleiben in Q1.

14.00 Uhr: Das Qualifying läuft. Die Williams sind die ersten auf der Strecke.

13.15 Uhr: Zuletzt sorgten auch Sebastian Vettel und Charles Leclerc für Diskussionen. Vettel hatte sich geäußert, er habe nicht das Gefühl, dass sein Auto genau so schnell sei, wie das seines Teamkollegen. Das stritt Ferrari natürlich ab. Im ersten Training hinkte Vettel Leclerc erneut wieder hinterher. Während der Monegasse 5. wurde beendete der Deutsche die Session auf Platz 12.

12.53 Uhr: Imola ist eine echte Schumacher-Strecke. Der Rekordweltmeister ist mit sieben Siegen in Imola die unangefochtene Nummer 1. Bis auf Kimi Räikkönen ist die Strecke für alle Fahrer heute Neuland.

11.34 Uhr: Am Ende der Session steht aber natürlich wieder Hamilton ganz vorne. Er übertrumpft Verstappen um 0.297 Sekunden. Um 14 Uhr geht es mit der Quali weiter.

10.12 Uhr: Das erste Training läuft bereits. Bottas setzt die erste Bestmarke.

9.12 Uhr: Das Wochenende ist ungewöhnlich kurz für Formel 1 Verhältnisse. Es gibt nur ein freies Training am Samstag, bevor gegen Mittag schon das Qualifying startet.

Samstag, 31. Oktober, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Formel-1-Rennen. Wir begleiten das Wochenende für dich in unserem Live-Ticker.