Formel 1 live: Wer überträgt das Rennen in Bahrain?

Am 5. März ist es soweit: Nach der Winterpause geht die Formel 1 endlich in die nächste Runde. Wie in den letzten Jahren auch, startet die Saison 2023 mit dem Großen Preis von Bahrain. Wir verraten dir, wie du beim Auftakt der Formel 1 live dabei bist.

Formel 1 live bei RTL: Das Ende einer Ära

Einige Rennställe haben ihre neuen Boliden bereits der Öffentlichkeit präsentiert. Ferrari stellte merklich stolz seinen roten Flitzer SF-23 sogar auf einer Teststrecke vor. Ganz klar eine Ansage an das Team von Red Bull. Ob Ferrari das Potenzial hat, Weltmeister Max Verstappen vom Thron zu stoßen? Und kann Lewis Hamilton an alte Erfolge anknüpfen? Der Große Preis von Bahrain wird für alle Beteiligten ein erster Härtetest unter Wettbewerbsbedingungen. Und den sollten sich F1-Fans auf keinen Fall entgehen lassen.

Die Königsklasse des Motorsports war jahrzehntelang bei RTL zu sehen. Letzte Saison zeigte der Privatsender immerhin noch 4 Rennen der Formel 1 live. Stand jetzt, werden die Rennen der Saison 2023 nicht im Free-TV ausgestrahlt. Sky hält die Exklusivrechte an der Formel 1.

Formel 1 live bei Sky: Für kurze Zeit rabattiert

Um Neukunden den Start der Formel 1 zu versüßen, hat Sky für kurze Zeit einen besonderen Deal auf Lager: Schließt du ein Jahres-Abo ab, bezahlst du im ersten Jahr monatlich nur 20 Euro statt den 28 Euro des Monats-Abos. Zusätzlich fallen die 29 Euro Anschlussgebühren weg. Zusammengerechnet ergibt das im ersten Jahr eine Ersparnis von 125 Euro. Hier geht’s zum Formel-1-Angebot von Sky 🛒

Als besonderes Schmankerl erhältst du gratis dazu:

über 250 Spiele der Premier League live und alle Spiele des DFB Pokals einzeln und in der Sky-Konferenz live

NHL, Handball, Tennis, Leichtathletik, Golf und noch mehr Motorsport live

Sky Entertainment: Top-Serien von SKY und HBO, Dokumentationen und Shows

Sky Q Receiver: Sky und Free-TV über Satellit, Kabel oder Internet empfangen

Sky Go App: unterwegs auf Sky zugreifen

Der Zeitplan für das Rennwochenende in Bahrain

Sky Sport F1 läutet Donnerstagabend das erste Rennwochenende mit der Pressekonferenz der Fahrer ein. Freitag und Samstag stehen die Trainings und das Qualifying an. Am Sonntag ist schließlich das Rennen. Der Zeitplan im Überblick:

Pressekonferenz der Fahrer: Donnerstag 19:15 – 20:00 Uhr

1. Freies Training: Freitag 12:15 – 14:00Uhr

2. Freies Training: Freitag 15:45 – 17:30 Uhr

Qualifying: Samstag 15:30 – 17:30 Uhr

Rennen: Sonntag 15:55 – 17:45 Uhr

Sky hat nicht nur die Formel 1 live exklusiv in petto. Sebastian Vettel, der ab dieser Saison im wohlverdienten Ruhestand ist, wird ein filmisches Denkmal gesetzt. Die Dokumentation „Vettel – More than a Champion“ läuft am Sonntag um 13:30 Uhr auf Sky Sport F1.

Noch nicht vom Tisch: Formel 1 live im Free-TV?

Sky hat zwar die exklusiven Rechte, die Formel 1 live zu zeigen. Allerdings ist vertraglich festgelegt, dass mindestens 4 Rennen kostenlos empfangbar sein müssen. Zunächst waren die öffentlich-rechtlichen Sender und die ProSiebenSat.1-Gruppe als RTL-Ersatz im Gespräch. Doch beide haben mittlerweile abgelehnt. Alternativ könnte Sky kostenlose Online-Streams von 4 Grands Prix bereitstellen.

Ebenfalls eine Option: Sky könnte die Formel 1 live im Fernsehen übertragen – und zwar unverschlüsselt, etwa über Sky Sport News. Wie Sky gegenüber DWDL.de bestätigte, wird intern noch nach einer Lösung gesucht. Die Gerüchteküche brodelt weiter. Wir sind gespannt und halten dich auf dem Laufenden.

