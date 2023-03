Formel 1 live: Sky lockt mit Mega-Rabatt

Dieses Wochenende macht die Formel 1 in Melbourne halt. Wird Max Verstappen nach seinen überragenden Leistungen in den ersten beiden Rennen der Saison seine Spitzenposition in der Gesamtführung verteidigen? Sky-Kunden können sich selbst ein Bild davon machen und die Formel 1 live verfolgen. Wir verraten dir, wie du als Neukunde bei Sky einen lukrativen Rabatt ergatterst.

Formel 1 live bei Sky: SO sparst du 125 Euro

Um Neukunden die Formel 1 zu versüßen, hat Sky für kurze Zeit einen besonderen Deal auf Lager: Schließt du ein Jahres-Abo ab, bezahlst du im ersten Jahr monatlich nur 20 Euro statt den 28 Euro des Monats-Abos. Zusätzlich fallen die 29 Euro Anschlussgebühren weg. Zusammengerechnet ergibt das im ersten Jahr eine Ersparnis von 125 Euro. Hier geht’s zum Formel-1-Angebot von Sky 🛒

Die Formel 1 live ist nicht genug? Als besonderes Schmankerl erhältst du gratis dazu:

über 250 Spiele der Premier League live und alle Spiele des DFB Pokals einzeln und in der Sky-Konferenz live

NHL, Handball, Tennis, Leichtathletik, Golf und noch mehr Motorsport live

Sky Entertainment: Top-Serien von SKY und HBO, Dokumentationen und Shows

Sky Q Receiver: Sky und Free-TV über Satellit, Kabel oder Internet empfangen

Sky Go App: unterwegs auf Sky zugreifen

Der Zeitplan für den großen Preis von Australien

Freitag und Samstag stehen in Down Under die Trainings und das Qualifying an. Am Sonntag ist schließlich das Rennen. Der Zeitplan für den großen Preis von Australien im Überblick:

3. Freies Training: Samstag ab 3:30 Uhr

Qualifying: Samstag ab 7:00 Uhr

Rennen: Sonntag ab 7:00 Uhr

Sky hat nicht nur die Formel 1 live exklusiv in petto. Sebastian Vettel, der ab dieser Saison im wohlverdienten Ruhestand ist, wird in der Dokumentation „Vettel – More than a Champion“ ein filmisches Denkmal gesetzt. Zur Einstimmung auf das Rennwochenende kannst du das spannende Porträt des vierfachen Weltmeisters hier gratis anschauen.🛒

Formel 1 live bei RTL: Eine Ära geht zu Ende

Die Formel 1 war jahrzehntelang bei RTL zu Hause. In der vergangenen Saison zeigte der Kölner Privatsender immerhin 4 Rennen der Formel 1 live. Stand jetzt, werden die Rennen der Saison 2023 nicht bei RTL ausgestrahlt. Denn Sky hält die Exklusivrechte an der Königsklasse.

Allerdings ist vertraglich festgelegt, dass mindestens 4 Rennen kostenlos empfangbar sein müssen. Zunächst waren die öffentlich-rechtlichen Sender und die ProSiebenSat.1-Gruppe als RTL-Ersatz im Gespräch. Doch beide lehnten ab. Alternativ könnte Sky kostenlose Online-Streams von 4 Grands Prix bereitstellen oder die Formel 1 live im Fernsehen übertragen – und zwar unverschlüsselt, etwa über Sky Sport News.