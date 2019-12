Sebastian Vettel steht im Saisonfinale in Abu Dhabi unter Druck.

Formel 1 im Live-Ticker: Nächstes Ferrari-Desaster beim Finale in Abu Dhabi?

Abu Dhabi. Die Formel 1 hat an diesem Wochenende in Abu Dhabi einiges zu bieten. Obwohl Lewis Hamilton bereits vor einem Monat in den USA den WM-Titel sichern konnte, dürfen sich die Fans heute auf ein besonderes Rennen freuen.

Während Nico Hülkenberg sein vorerst letztes Rennen in der Formel 1 absolvieren wird, gibt es bei Ferrari wieder einmal viel Ärger. Nach dem Brasilien-Debakel und einem Strategie-Fehler im Qualifying stehen Vettel und Co heute besonders unter Druck.

Formel 1 im Live-Ticker: Der Große Preis von Abu Dhabi

Alle Highlights des Rennens bekommst du hier im Live-Ticker.

1. Hamilton

2. Leclerc

3. Verstappen

4. Bottas

5. Vettel

-----------------

27/55: Hamilton nutzt seinen Vorsprung und fährt ohne Not in die Box, bleibt auf Rang 1.

24/55: Während Hamilton weiter komfortabel führt (mit über 12 Sekunden Vorsprung auf Vertappen), kämpft weiter hinten Nico Hülkenberg in seinem letzten Rennen aktuell um Rang 9.

18/55: Jetzt ist das DRS freigegeben. Vettel kann Druck machen, hat aber auch Albon im Nacken.

18/55: Vettel hängt jetzt hinter Bottas, kann wegen des fehlenden DRS nicht so einfach überholen.

13/55: Beide Ferrari fahren in die Box. Vettel verliert massig Zeit. Am hinteren rechten Reifen hat es wohl gehakt.

11/55: Als einziger Top-Fahrer hatte Vettel auf die weichen Reifen gesetzt. Diese geben nun offenbar langsam nach. Vettel muss bald in die Box.

10/55: Vettel verliert etwas den Anschluss an Verstappen. Hamilton baut seine Führung vor Leclerc, der sich mit den Reifen wohl unwohl fühlt, aus.

4/55: Das DRS-System ist aufgrund eines technischen Fehlers nicht mehr freigegeben. Überholmanöver dürften durch das Fehlen der Möglichkeit, den Flügel flach zu stellen, schwieriger werden.

Runde 1/55: Los geht's! Alle Top-Fahrer kommen gut weg. Leclerc kann auf der Geraden an Verstappen vorbeiziehen. Vettel erwischte den besten Start: In 4,4 Sekunden auf 200km/h.

-----------------

14.00 Uhr: In 10 Minuten ist es soweit: Das 29. und letzte Rennen der aktuellen Saison beginnt. Im vergangenen Jahr hieß der Sieger Lewis Hamilton. Wer kann heute gewinnen?

13.46 Uhr: Die schlechten Nachrichten für Ferrari reißen auch kurz vor dem Rennen nicht ab: Das Team könnte gegen technische Richtlinien verstoßen haben. Laut offiziellem Bericht gab es einen deutlichen Unterschied zwischen der Angabe des Teams und der Menge Sprit, die sich im Auto von Charles Leclerc befunden hat. Das könnte eine Strafe für Ferrari und Leclerc nach sich ziehen!

13.11 Uhr: Das Rennen in Abu Dhabi geht über 55 Runden. Der „Yas Marina Circuit“ gilt als schwierige Strecke zum Überholen.

11.50 Uhr: Das ist die komplette Startaufstellung des heutigen Rennens:

1 Lewis Hamilton 2 Valtteri Bottas 3 Max Verstappen 4 Charles Leclerc 5 Sebastian Vettel 6 Alexander Albon 7 Lando Norris 8 Daniel Ricciardo 9 Carlos Sainz Jr. 10 Nico Hülkenberg 11 Sergio Perez 12 Pierre Gasly 13 Lance Stroll 14 Daniil Kvyat 15 Kevin Magnussen 16 Romain Grosjean 17 Antonio Giovinazzi 18 Kimi Räikkönen 19 George Russell 20 Robert Kubica

Sonntag, 1. Dezember 2019, 10.43 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Abu Dhabi. In unserem Live-Ticker bekommst du alle Highlights des Rennens! Um 14.10 Uhr geht es los!