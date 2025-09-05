Kommt es in der Formel 1 zum Mega-Beben? „Dann würden wir verkaufen“

Die Formel 1 wird Jahr für Jahr immer beliebter. Das zeigt sich nicht nur bei den Zuschauerzahlen rund um die Rennwochenenden, sondern auch bei zahlreichen Verlängerungen mit den Rennstrecken in letzter Zeit.

Umso überraschender sind jetzt die Aussagen von John Malone, Chef von Liberty Media, der einen Verkauf von der Formel 1 für denkbar hält. Das müsste aber dann ein Käufer sein, der die Erwartungen der Aktionäre übertrifft. Liberty Media besitzt seit 2017 die kommerziellen Rechte an der beliebtesten Rennserie. Das Unternehmen übernahm diese für acht Milliarden Dollar von CVC Capital Partners.

Formel 1: John Malone lässt aufhorchen

Bereits 2023 kursierten Berichte über ein Übernahmeangebot des saudischen Public Investment Fund (PIF). Dieser soll angeblich 20 Milliarden Dollar geboten haben, doch eine offizielle Bestätigung dazu blieb aus. Seit der Übernahme hat Liberty Media stark in die Formel 1 investiert. Sollte jemand die kommerziellen Rechte erwerben wollen und dazu „bereit sein, mehr dafür zu zahlen, als der Vorstand glaubt, den Aktionären liefern zu können, dann würden wir verkaufen“, sagt John Malone.

Seit er die Rennserie übernommen hat, hat er auch die globale Expansion vorangetrieben. So verzeichnete die NASDAQ-gelistete Aktie FWONK seit 2017 eine beeindruckende Performance. Von einem Kurs von 30 Dollar stieg sie auf derzeit etwa 100 Dollar.

Im Podcast „Opening Bid Unfiltered“ lobt Malone die Königsklasse als „außergewöhnlich gut strukturiertes Geschäft“. Er hebt ihren Beitrag zu freiem Cashflow hervor und bezeichnet ihre Marke als weiterhin „stark und treibend“.

Führungswechsel und starke Leitung

Nachdem Greg Maffei Ende 2024 als CEO von Liberty Media zurückgetreten war, übernahm Malone kurzzeitig selbst die Leitung. Unterstützt wurde er dabei von seinem bewährten Führungsteam, zu dem auch Chase Carey zählt, der frühere Formel-1-CEO. Im Februar 2025 ernannte Malone Derek Chang offiziell zum neuen CEO von Liberty Media.

Malone zeigt sich von der Teamleistung begeistert: „Mit Chase Carey an Bord und Derek in der Rolle des CEO genieße ich es, ihnen bei ihrer Arbeit zuzusehen.“ Trotz möglicher Verkaufspläne setzt Liberty Media weiterhin auf Wachstum und Synergien. Die Formel 1 bleibt für Malone und die Aktionäre ein erfolgversprechendes Geschäft mit enormem Potenzial. Fragt sich nur, wie lange sie in der Hand des Unternehmens ist.