Nächster Formel-1-Krach bei Red Bull entbrennt! Eigener Fahrer wütet

Vier Jahre dominierte Red Bull die Formel 1 nach Belieben. Doch in diesem Jahr landete man auf dem harten Boden der Realität. Die Max-Verstappen-Dominanz ist dahin, das Auto macht Probleme – und jetzt giftet auch noch ein eigener Fahrer gegen das Team.

Liam Lawson startete als Teamkollege Verstappens in die Saison, wurde allerdings nach nur zwei Rennen bereits degradiert. Seither fährt Yuki Tsunoda für das Hauptteam, hat aber genauso große Probleme wie einst Lawson. Der Australier ist über das Vorgehen des Formel-1-Teams noch immer erzürnt.

Formel 1: Lawson giftet los

Beim Saisonauftakt in Australien crashte Lawson aus dem Rennen. Anschließend ging es nach China, wo ein Sprintwochenende und dementsprechend wenig Vorbereitungszeit wartete. „Wir haben beim Set-up in China einen Schuss ins Blaue gewagt, um zu versuchen, etwas zu lernen“, berichtet der Neuseeländer jetzt im Interview mit „Racingnews365„. Er sei davon ausgegangen, dass ihm das bei seiner Entwicklung und beim Verständnis des Wagens helfen solle.

Doch nach Platz 20 im Sprint und Platz 12 im Rennen zog Red Bull schon die Notbremse und degradierte den jungen Formel-1-Piloten. „Ich war froh, mit dieser Konfiguration fahren zu können“, berichtet Lawson. „Aber im Grunde genommen wurde diese Leistung dann genutzt, um mich aus dem Team zu entfernen.

Kritik am RB-Vorgehen

Auch kritisiert Lawson, dass junge Fahrer bei Red Bull auf höchstem Niveau nicht das nötige Pensum bekämen, was sie bei anderen Teams bekommen. „Wenn man sich anschaut, wie andere Teams den Versuch angegangen sind, junge Fahrer reinzubringen und auf die Tests guckt, die Zeit im Cockpit, das Volumen, das zum Beispiel Kimi [Antonelli] absolviert hat, bevor er in diesem Jahr Rennen gefahren ist“, meint Lawson, „davon haben wir nichts gemacht.“

Auf dem Weg ins Hauptteam von Red Bull fühlte er sich vom Rennstall wohl ziemlich im Stich gelassen. Ein bezeichnendes Beispiel: Bei den Tests nach der Saison saß Tsunoda im RB-Cockpit, obwohl letztlich Lawson den Sitz bekam.

Letztlich sagt der Formel-1-Pilot auch: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich nur zwei Rennen bekomme, hätte ich ein paar Sachen vermutlich anders gemacht. Aber das habe ich nicht. Vielleicht war ich ein wenig naiv, aber ich dachte, ich bekomme mehr Zeit zu lernen.“