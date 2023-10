Formel 1: Jobgarantie für Fahrer? Teamchef lässt tief blicken

Für Liam Lawson muss es ein Schlag ins Gesicht gewesen sein, als AlphaTauri seine Fahrer für die Saison 2024 verkündete. Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda fahren für das Schwester-Team von Red Bull, der Neuseeländer muss sich mit einer Ersatzrolle zufriedengeben – und das, obwohl er seit seinem Formel-1-Debüt begeisterte.

Dass Liam Lawson aber spätestens 2025 einen Stammplatz in der Formel 1 bekommt, da sind sich alle Experten sicher – und auch die Aussagen von Red-Bull-Teamchef Christian Horner lassen tief blicken.

Formel 1: Lawson für 2025 sicher?

Er wurde ins kalte Wasser geworfen und fuhr sofort, als würde er schon Jahre in der Formel 1 dabei sein: Liam Lawson hat bei AlphaTauri beeindruckende Leistungen erbracht. Beim Großen Preis von Singapur holte er in seinem dritten Rennen gleich die ersten Punkte. Viele rechneten schon damit, dass Lawson sich einen festen Platz bei AlphaTauri sichert.

Der Rennstall entschied sich aber schließlich für den erfahrenen Leitwolf Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda „macht Fortschritte und wird von Daniel als Messlatte lernen“, so Horner, der dennoch betont: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor er seine Möglichkeit und eine Vollzeit-Chance bekommen wird.“ Lawson habe „auf jeden Fall für hochgezogene Augenbrauen gesorgt und uns zum Nachdenken gebracht.“

Es klingt schon wie eine Jobgarantie, 2025 wird Lawson wohl seinen festen Platz bekommen. Und auch 2024 ist er voll mit dabei: „Er wird Ersatzfahrer für vier Autos, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er mal zum Einsatz kommt“, sagte Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko bei Sky. „Er muss sowohl für AlphaTauri als auch für Red Bull Simulatorarbeit leisten, und dann wird es noch ein Aufbauprogramm geben, er ist also mehr als beschäftigt.“

Marko: „Wir müssen an die Zukunft denken“

Sogar ein Wechsel zu Williams ist nicht komplett ausgeschlossen, schließlich ist dort die Zukunft von Logan Sargeant noch immer ungeklärt. „Es ist unwahrscheinlich, dass sie einen Fahrer für ein Jahr nehmen würden“, sagte Horner. Dieser Satz zeigt, dass Red Bull für 2025 ziemlich sicher mit Lawson plant.

Und auch Dr. Helmut Marko betonte: „Wir müssen an die Zukunft denken. Sowohl Daniel Ricciardo als auch Checo Perez sind über 30 und es hängt von den beiden ab, wie ihre Vorstellungen sind, wie lange sie fahren wollen und dafür müssen wir gerüstet sein. Und das ist mit Lawson, glaube ich, optimal der Fall.“

