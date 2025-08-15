Formel-1-Pilot packt nach Rauswurf aus! Red Bull gerät unter Beschuss

Liam Lawson rückte zu Beginn der laufenden Formel-1-Saison unfreiwillig in den Mittelpunkt. Nach gerade einmal zwei Grand Prix im Red Bull wurde der Neuzugang zu den Racing Bulls degradiert.

Von diesem herben Rückschlag hat sich der Rookie allerdings wieder erholt. Seine starken Ergebnisse der vergangenen Wochen sprechen eine deutliche Sprache. Nun äußert sich der Formel-1-Youngster zu seinem Rauswurf bei Red Bull. Seine Worte lassen tief blicken.

Formel 1: Lawson kritisiert fehlende RB-Unterstützung

Im Gespräch mit „RacingNews365“ deutete Lawson an, dass sich bereits vor Saisonbeginn angedeutet hatte, dass seine Zeit bei Red Bull nicht gerade leicht werden würde: „Wenn man sich anschaut, wie andere Teams den Versuch angegangen sind, junge Fahrer reinzubringen und auf die Tests guckt, die Zeit im Cockpit, das Volumen, das zum Beispiel Kimi Antonelli absolviert hat, bevor er in diesem Jahr Rennen gefahren ist – wir haben nichts davon gemacht.“

Zudem sei der Saisonstart für Lawson mit Rennwochenenden in Melbourne und Shanghai nicht ideal gewesen. Demnach handle es sich dabei um Strecken, auf denen der 23-Jährige zuvor noch nie gefahren sei. „Und eins davon war ein Sprint-Wochenende“, fügt Lawson an. Ein Umstand, der seine Situation nicht leichter gemacht haben dürfte.

Schwache Performance von Red Bull

Doch nicht nur Lawsons individuelle Performance soll zu Saisonbeginn unzureichend gewesen sein. Demnach habe es in Australien „Probleme mit der Zuverlässigkeit“ gegeben, die auch in China nicht ausreichend behoben werden konnten.

Der Neuseeländer formuliert folglich ein vernichtendes Abschlussurteil: „Meine Leistung wurde dann im Grunde dazu genutzt, um mich aus dem Team zurückzustufen.“ Harte Vorwürfe an Red Bull, die der einstige Erfolgsrennstall bislang unkommentiert lässt.