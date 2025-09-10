Lewis Hamilton in der Formel 1 weiter am Boden: Jetzt sorgt Ex-Teamchef Toto Wolff für Aufregung

Lewis Hamiltons schwieriger Start bei Ferrari hat zu Selbstzweifeln des Briten geführt. Toto Wolff verteidigt den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister und sieht ihn weiterhin als Titelkandidaten.

Der Wechsel zur Scuderia sei verständlich gewesen, da Hamilton eine neue Herausforderung suchte. Wolff glaubt, dass Hamilton trotz aktueller Probleme wieder seine Stärken in der Formel 1 zeigen wird.

Formel 1: Wolff ohne Mitleid für Hamilton

Wolff hält Hamiltons jüngste Aussagen für emotionale Reaktionen. Er betont: „Niemand sollte jemals Mitleid mit Lewis Hamilton haben. Er ist ein Monster von einem Fahrer.“ Hamiltons Ferrari-Zeit werde nicht sein Vermächtnis beeinflussen, so wie Schumachers Mercedes-Phase seine Karriere nicht definiert.

Hamiltons Unzufriedenheit kennt Wolff auch aus ihrer gemeinsamen Zeit. In einem neuen Team ohne vertraute Umgebung sei der Druck größer. Dennoch versteht Wolff Hamiltons Wechsel. Ferrari ist ein Traum für fast jeden Fahrer. Auch wenn die erste Formel-1-Saison schwerfällt, hält Wolff die Entscheidung für sinnvoll.

Wolff glaubt an Hamilton

Die Frage, ob Hamilton mit 40 Jahren noch Weltmeister werden könne, beantwortet Wolff zuversichtlich. „Du verlierst deine Fähigkeiten nicht von einem Tag auf den anderen.“ Erfahrung macht mögliche Defizite wieder wett. In der Formel 1 entscheidet jedoch primär das beste Auto, um Titelchancen zu haben.

Eine zusätzliche Herausforderung für Hamilton ist die Sprache bei Ferrari. Italienisch dominiert die Kommunikation im Team. Wolff sieht darin eine Besonderheit, die Ferrari einzigartig macht. Trotzdem bleibt er optimistisch: Nach ein bis zwei guten Rennwochenenden werde Hamilton wieder in Bestform sein.

