Lewis Hamilton steht in der Formel 1 kurz vor seinem siebten WM-Titel. Schon am Sonntag beim Grand Prix in der Türkei könnte es soweit sein.

Seine Zukunft in der Formel 1 ist aber noch offen, einen Vertrag für die Saison 2021 hat Lewis Hamilton bei Mercedes noch nicht unterschrieben. Der Brite pokert um einen fürstlichen Vertrag, noch gibt es keine Einigung.

Formel 1: Hamilton pokert um neuen Vertrag

Lewis Hamilton und Mercedes, das ist eine Erfolgsgeschichte wie damals bei Michael Schumacher und Ferrari. Seit 2013 steht der Pilot bei den Silberpfeilen unter Vertrag. In diesem Jahr wird er aller Voraussicht nach seinen siebten WM-Titel einfahren, seinen sechsten für Mercedes.

Damit hat er den Rekord von Michael Schumacher eingestellt und könnte ihn im nächsten Jahr sogar überholen. Das Reglement wurde nämlich weitestgehend eingefroren, die Mercedes-Dominanz gilt also auch im Jahr 2021 als wahrscheinlich.

Allerdings müsste Lewis Hamilton seinen Vertrag dafür erst einmal verlängern. Stand jetzt läuft sein Arbeitspapier am Saisonende aus. Mercedes bleibt noch entspannt: „Solange es keine Unterschrift gibt, ist nichts sicher im Leben“, sagte Boss Toto Wolff der „Sport Bild“: „Aber ich bin optimistisch, dass er weiterfahren will, weil wir gemeinsam die Nadel noch weiter bewegen können.“

Mercedes feierte bereits den Konstrukteurstitel! Foto: imago images/Motorsport Images

Hamilton lässt Raum für Spekulationen

Hamilton hingegen pokert weiter. „Ich weiß noch nicht mal, ob ich nächstes Jahr noch hier sein werde“, mit diesen Worten hatte er zuletzt die Spekulationen um ein mögliches Karriereende angeheizt.

Allerdings sagte er auch: „Es ist schon November, Weihnachten ist nicht mehr weit“, und er fühle sich trotzdem „großartig, stark, als ob ich noch Monate weitermachen könnte.“ Es würden ihn aber auch viele andere Dinge noch reizen.

Um DIESE Summe geht es!

Ernsthafte Gedanken oder alles nur Show? Mit solchen Aussagen will der Weltmeister vermutlich nur seinen Salär in die Höhe treiben. Laut „Daily Mail“ fordert Hamilton einen Dreijahresvertrag, bei dem er rund 133 Millionen Euro einstreicht.

Aktuell soll der Brite rund 40 Millionen Euro im Jahr verdienen, damit würde sein Gehalt nochmal um mehr als vier Millionen Euro steigen. Und damit würde er seine Position als bestbezahltester Formel-1-Pilot weiter ausbauen.

Eine Entscheidung könnte aber zeitnah fallen. „Es wird der Moment kommen, wenn die WM entschieden ist und danach können wir uns hinsetzen und darüber reden“, kündigte Mercedes-Teamchef Toto Wolff an. (fs)