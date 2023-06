Formel 1: Hamilton lässt Mercedes zittern – Fan-Hoffnung geplatzt?

Die Fans der Formel 1 und von Lewis Hamilton hatten gehofft, dass sie noch vor dem Großen Preis von Kanada die Vertragsverlängerung des Briten feiern können. Daraus wird aber offenbar nichts.

Lewis Hamilton gab sich vor dem Formel-1-Rennen in Kanada gewohnt verschlossen. Die Vertragsverlängerung ist nach Aussagen des siebenmaligen F1-Champions noch nicht unterschrieben.

Formel 1: Hamilton hat „nichts zu sagen“

Mit seinen Aussagen hatte Toto Wolff unter der Woche große Hoffnungen bei den Fans geschürt. „Es wird bald passieren, und wir sprechen eher von Tagen als von Wochen“, sagte Wolff in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ in New York. Und weiter: „Wir bemühen uns sehr [um eine Einigung vor dem Großen Preis von Kanada]. Ich werde ihn heute sehen und vielleicht werden wir darüber sprechen.“

Doch daraus wurde offenbar nichts. „Ich habe nichts zu sagen“, entgegnete Lewis Hamilton jetzt auf die Frage nach der Vertragsverlängerung und betonte lediglich: „Wir haben eine gute Beziehung, wir hatten zuletzt einige gute Gespräche – that‘s it.“ Mehr nicht?

Woran es noch hapert, lässt sich nur mutmaßen. Anders als in den Jahren zuvor lässt Hamilton dieses Mal sein Team verhandeln und sitzt nicht selbst am Tisch. Ob das Probleme gibt? Bis jetzt ist davon nichts zuhören.

Vertragsverlängerung nur eine Frage der Zeit?

Und dem Anschein nach, ist es nur noch eine Frage der Zeit. „Wir werden das unter Dach und Fach bringen, wenn es soweit ist. Ob das jetzt in einer Woche oder in einem Monat passiert, ist mir egal, solange wir es hinbekommen“, so Hamilton. Seine Lust ist nach wie vor ungebrochen. Dem britischen Pay-TV-Sender „Sky“ sagte er: „Ich bin immer noch unglaublich hungrig danach zu gewinnen. Ich bin bereit, alles zu opfern, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin muss. Das hat sich nicht geändert.“

Klingt weiterhin alles danach, als würde Hamilton definitiv 2024 in der Formel 1 fahren. Auf die offizielle Verkündung müssen die Fans aber noch ein wenig warten.