Formel 1: Hamilton-Schock – droht jetzt die bittere Wende für Mercedes?

Das wird vielen Mercedes-Fans nicht gefallen! Im Vertragspoker um Lewis Hamilton und das Formel-1-Team droht eine unerwartete Wende. Alles sah eigentlich danach aus, als würde der Rekord-Weltmeister der Motorsport-Königsklasse beim Top-Rennstall bleiben.

Nun aber berichten britische Medien, dass eine Einigung zwischen Mercedes und dem Formel-1-Star wieder unwahrscheinlicher geworden ist.

Formel 1: Hamilton-Abgang von Mercedes?

Im Kampf um den Weltmeistertitel in der Formel 1 hat Lewis Hamilton nichts mehr zu tun. Da ist sein einstiger Rivale Max Verstappen einfach zu schnell. Der Niederländer wird sich wohl den dritten Titel der Motorsport-Königsklasse holen, während Hamilton nur hinterherfahren muss.

Dafür aber sorgt sein Vertragspoker mit Mercedes für reichlich Aufregung. In den vergangenen Wochen machten sowohl Teamchef Toto Wolff als auch Hamilton selbst klar, weiterarbeiten zu wollen. Nun aber könnte es eine bittere Wende für die Silberpfeile-Fans geben.

Aus Großbritannien ist von mehreren Medien wie die „Daily Mail“ zu hören, dass es für die aktuell noch ausstehende Einigung viele Gründe gibt. Wie so oft spielt natürlich auch das Finanzielle eine wichtige Rolle in den Gesprächen. Aktuell kassiert Hamilton ein Festgehalt von rund 32 Millionen Euro pro Saison. Weitere 17,5 Millionen Euro würde er als Bonus kassieren, sollte er den WM-Titel holen. Dem Bericht nach fordert der britische Superstar, diesen Bonus ab 2024 als Teil seines Grundgehalts zu bekommen. Da spiele der sportliche Erfolg also keine Rolle.

Einigung droht zu scheitern

Das ist aber noch nicht alles. Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister wünscht sich bei Mercedes einen mehrjährigen Vertrag. Die Silberpfeile hingegen wollen eine Laufzeit von nur einem Jahr mit der Option auf ein weiteres.

Das dritte Problem in den Verhandlungen ist die Karriere nach der Karriere. Hamilton möchte danach Mercedes-Botschafter werden und will hier eine Laufzeit von zehn Jahren mit einem Gehalt von rund 23 Millionen Euro jährlich.

Mercedes will zwar eine weitere Zusammenarbeit, aber möchte sich durch die Forderungen nicht unter Druck setzten lassen. Hamilton muss diese reduzieren, ansonsten könnte es tatsächlich zum Horror aller Mercedes-Fans kommen. Denn dann würde der Brite in der kommenden Saison für ein anderes Team fahren.