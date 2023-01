Formel 1: Hammer-Vertrag für Hamilton? Mercedes reagiert deutlich – „Völlig unbegründet“

400 Millionen Euro, zwei Jahre als Formel-1-Fahrer, zehn Jahre als Botschafter – diese wilden Zahlen zu einem möglichen neuen Vertrag von Lewis Hamilton hatte in den vergangenen Tagen das französische Sportbusiness-Portal „Sportune“ veröffentlicht.

Jetzt hat Mercedes auf die Spekulationen um einen möglichen neuen Vertrag von Lewis Hamilton reagiert. Der Formel-1-Rennstall findet klare Worte.

Formel 1: Hammer-Vertrag für Hamilton?

Der Vertrag von Lewis Hamilton läuft am Saisonende aus. Sowohl der Brite als auch Mercedes haben aber bereits betont, dass man sich bald zusammensetzen will, um einen neuen Vertrag auszuhandeln. Das Portal „Sportune“ wollte jetzt schon erfahren haben, was die genaueren Details des möglichen Vertrags angeht.

400 Millionen Euro sollte Hamilton demnach bis 2035 verdienen. Das neue Arbeitspapier beinhalte dem Bericht zufolge einen Vertag über zwei Jahre als Fahrer in der Formel 1 und anschließend über zehn Jahre lang als Mercedes-Botschafter.

Krasse Zahlen, an denen aber wohl erst einmal nichts dran ist. „Das sind wilde Spekulationen, völlig unbegründet“, sagte ein Teamsprecher dem Sportinformationsdienst. Eine Vertragsverlängerung von Lewis Hamilton ist aber dennoch zu erwarten.

Toto Wolff kündigt Vertragsverlängerung an

„Wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns“, sagte Mercedes-Boss Toto Wolff in der vergangenen Woche und weiter: „In den letzten zehn Jahren ist unsere Beziehung so gewachsen, dass es nur noch darum geht, dass er körperlich wieder in Europa ist, wir die Köpfe zusammenstecken, ein bisschen ringen und dann nach ein paar Stunden mit weißem Rauch den Raum verlassen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Lewis Hamilton fährt schon seit 2013 für Mercedes. Mit den Silberpfeilen holte er sechs seiner sieben WM-Titel. In der kommenden Saison soll nun endlich der achte Titel her. Dann wäre er vor Michael Schumacher der alleinige Rekordhalter.