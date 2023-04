Formel 1: Abschied von Mercedes? Das sagt Lewis Hamilton zu seiner Zukunft

Über kaum einen Fahrer wird in der Formel 1 so viel gesprochen, wie über Mercedes-Star Lewis Hamilton. Seit mehreren Monaten gibt es hartnäckige Gerüchte über einen Abschied des Briten.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister wurde auch schon mit einigen Teams in Verbindung gebracht. Jetzt äußerte sich Hamilton selbst zu seiner Zukunft.

Formel 1: Abschied bei Mercedes?

Lewis Hamilton hat ereignisreiche Wochen in der Formel 1 hinter sich. Nach einem zunächst schwachen Start mit Mercedes konnte sich der Brite am Sonntag (2. April) beim Chaos-Rennen in Melbourne mit dem zweiten Platz belohnen. Es war sein erster Podiumsplatz in der Saison.

Zuvor zeigte sich Hamilton verärgert über sein langsames Auto und kritisierte dabei auch die eigenen Mercedes-Ingenieure. Da ist es kein Wunder, dass es Abschiedsgerüchte um den 38-Jährigen gibt. Es wurde gar über einen Wechsel zu einem der Konkurrenten spekuliert. Von Red Bull gab es hingegen schon einen Korb.

Und was sagt Hamilton selbst zu den Spekulationen um seine Zukunft? Sein Vertrag bei den Silberpfeilen läuft noch bis zum Ende des Jahres. Teamchef Toto Wolff zeigte sich zuletzt optimistisch über eine mögliche Verlängerung. Am Rande des Australien-GP äußerte sich nun der Star-Pilot selbst.

Hamilton will bei Mercedes bleiben

„Ich fühle mich großartig bei dem Gedanken, denn ich fühle mich hier weiterhin sehr zu Hause. Es ist eine Familie. Und um ehrlich zu sein: Ich sehe mich bis ans Ende meiner Tage bei Mercedes“, sagte der siebenmalige Formel-1-Weltmeister. Aussagen, die bei den Mercedes-Fans mehr als nur gut ankommen dürften.

Hamilton fühle sich von den Motorsport-Legenden inspiriert und verweist dabei auf Stirling Moss. „So war es schon bei ihm. Er war Mercedes bis zum Schluss verbunden. Und ich träume davon, dass es mir eines Tages ebenso ergeht.“ Ein Karriereende also bei Mercedes?

Bis wann fährt Hamilton also noch in der Königsklasse? Das lässt er offen, obwohl er schon vor einigen Jahren mal andeutete, mit 40 Jahren nicht mehr fahren zu wollen. Nun sagte er: „Solange ich dem Team dabei helfen kann, Fortschritte zu machen, solange ich einen Beitrag leisten kann, solange will ich bleiben. Wenn es irgendwann einmal einen Punkt gibt, an dem ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht mehr, dann ist es an der Zeit, dass ein junger Bursche meinen Platz übernimmt. Aber ich bin immer noch ziemlich jung und ziemlich gut in Schuss.“