Formel 1: Mega-Ankündigung von Mercedes-Boss Toto Wolff – Hamilton horcht auf

In der vergangenen Formel-1-Saison gelang Mercedes nur ein einziger Sieg, den sich George Russell beim Brasilien-GP kurz vor dem Ende schnappte. Lewis Hamilton hingegen musste sich mit neun Podestplätzen begnügen, zu einem Erfolg reichte es nicht. Dafür war sein Auto nicht schnell genug gegen Red Bull.

Ähnliches droht ihm auch in diesem Jahr zu widerfahren. Die Silberpfeile stehen aktuell auf Platz drei in der Konstrukteurswertung hinter Red Bull und Aston Martin. Nun sorgte aber Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit einer Ankündigung für Aufregung. Wird Lewis Hamilton bald wieder um Rennsiege in der Formel 1 mitfahren können?

Formel 1: Hammer-Ankündigung von Wolff

96 Punkte holte Mercedes nach fünf Rennen. George Russell schaffte immerhin einen Podestplatz, aber für einen Formel-1-Sieg reichte es noch nicht. Dafür ist die Dominanz von Red Bull einfach zu groß. Dreimal war Weltmeister Max Verstappen der Schnellste, Sergio Perez gewann zwei Rennen.

Dass das Mercedes nicht gefällt, dürfte klar sein. Vor allem Lewis Hamilton, der in seinem letzten Vertragsjahr beim Rennstall ist, will unbedingt wieder an der Spitze stehen. Ob es mit einem für Imola geplanten Update besser wird? Dadurch soll der Grundstein für künftige Rennsiege gelegt werden.

Toto Wolff kündigte nach dem Miami-GP an, dass man die Erwartungshaltung bei Mercedes trotz des Updates am W14 zurückschrauben sollte. Denn das Auto wird nicht sofort schneller als der RB19 von Verstappen und Perez sein. „In meinen 15 Jahren in der Formel 1 habe ich nie ein Wundermittel gesehen, das einem auf einen Schlag fünf Zehntel an Performance schenkt, also bezweifle ich, dass das passieren wird“, sagt der Österreicher.

Fährt Hamilton bald wieder um Siege?

Denn bei neuen Komponenten und Updates braucht es in der Formel 1 meist viel Zeit, damit die Teams und der Fahrer das Beste aus dem neuen Paket herausholen. So wird es auch Mercedes gehen, das nach dem Update in Imola, Monaco und Barcelona wieder erfolgreicher sein möchte.

„Was wir tun, ist, dass wir neue Bodywork-Teile, einen neuen Unterboden und eine neue Vorderrad-Aufhängung einführen“, erklärt Wolff und führt anschließend fort: „Und das ist ein sehr, sehr großes Unterfangen, aus dem wir viel lernen werden.“

Es wird sich also bald schon zeigen, ob das W14 mit Hamilton und Russell wieder vorne angreifen kann. Übrigens: Hamiltons letzter Sieg liegt schon eine Weile zurück. Beim Saudi-Arabien-GP 2021 fuhr er von der Pole-Position zum Rennsieg. Später wurde aber dennoch Max Verstappen erstmals Formel-1-Weltmeister.