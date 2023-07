Formel-1-Pilot Lewis Hamilton und Sängerin Shakira – seit einigen Wochen halten sich die Gerüchte um eine mögliche Liebesbeziehung der beiden Superstars hartnäckig.

Mit ihrem Besuch beim Großen Preis von Großbritannien hat Shakira die Gerüchteküche in der Formel 1 aber noch einmal mächtig angeheizt. Ob Hamiltons Freundin oder nicht, sie ist für den Briten definitiv ein Glücksbringer. Die Fans sind völlig aus dem Häuschen.

Formel 1: Was geht da zwischen Hamilton und Shakira?

Beim Großen Preis von Miami tauchte Shakira Anfang Mai zum ersten Mal bei der Formel 1 auf. Und da hat es ihr offenbar so gut gefallen, dass sie gleich mehrmals noch zur Strecke kam. Beim Großen Preis von Spanien war sie da und nun auch beim Großen Preis von Großbritannien – Hamiltons Heim-GP.

Dass die Ex-Frau von Fußball-Star Gerard Pique plötzlich so viel Interesse zeigt, könnte an Lewis Hamilton liegen. Beide sind in den vergangenen Woche häufiger zusammen gesehen worden – auf einem Bootstrip in Miami oder beim Abendessen in Barcelona mit Freunden. Shakira und Hamilton haben auffällig viel Kontakt. Ob freundschaftlich oder mit anderen Absichten? Das haben die Superstars bislang noch nicht verraten.

Für Hamilton sollte aber jetzt schon feststehen, dass die heißblütige Kolumbianerin künftig regelmäßig zu seinen Rennen kommt. Denn offensichtlich bringt Shakira dem Mercedes-Star mächtig Glück. Beim Spanien-GP raste er vor den Augen von Shakira aufs Podest.

Fans sicher: Shakira macht Hamilton schneller

Und auch in Silverstone gab der Shakira-Besuch im möglicherweise den nötigen Motivationsschub. Während er im Qualifying am Samstag, als die Sängerin noch nicht an der Strecke war, nur Siebter wurde, raste er am Sonntag im Rennen vor Shakiras Augen wieder aufs Podest.

Für die Fans natürlich ein gefundenes Fressen. Sie sind sich sicher: Shakira ist der Glücksbringer, den Hamilton braucht, um wieder Top-Leistungen abzurufen.