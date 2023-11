Formel 1: Hamilton-Hammer bahnt sich an – kommt jetzt die große Wende?

Die Jahre, in denen Lewis Hamilton in der Formel 1 einsam vorweg fuhr, sind vorbei. Seit Jahren ist der Star-Pilot auf der Jagd nach dem achten WM-Titel chancenlos. Max Verstappen und Red Bull machen jetzt die Musik. Der alleinige Rekordweltmeister-Titel ist in weiter Ferne. Oder etwa nicht?

Nach zwei Jahren ohne Titelchance könnte sich jetzt die große Wende anbahnen. Das zumindest prophezeit Nico Rosberg. Und der muss es wissen, denn er kennt die Formel 1 und ganz besonders Mercedes wie kaum ein anderer.

Formel 1: Rosberg prophezeit Hamilton-Wende

Mit dem Drama riss der Faden: Vom fesselnden Titelkampf 2021, der erst in der letzten Runde entschieden wurde, haben sich Lewis Hamilton und Mercedes bis heute nicht erholt. Seither fahren die Silberpfeile der Musik hinterher. Der Rekordchampion wurde erst abgeschlagen Zweiter, nun sogar nur noch Dritter.

Ob Hamilton mit 39 Jahren noch einmal ganz oben angreifen kann? Viele bezweifeln das. Nico Rosberg nicht. Im Gegenteil. Der deutsche Ex-Pilot, vier Jahre Hamiltons Teamkollege, sagt: Der Brite könnte nächstes Jahr Weltmeister werden.

„Lewis kann wieder um den Weltmeister-Titel fahren“

„Es besteht eine gute Chance, dass Lewis (Hamilton) nächstes Jahr um den Weltmeistertitel kämpft“, sagt der 38-Jährige gegenüber „Formel Austria“. Gerade aus seinem Mund dürften diese Worte aufhorchen lassen. Schließlich ist bekannt, dass sich die beiden als Teamkollegen überhaupt nicht grün waren. Doch Rosberg ist sich sicher: Für Mercedes wird es 2024 wieder bergauf gehen.

Er muss es wissen, schließlich kennt er den Rennstall in- und auswendig. Sechs Jahre fuhr er im Silberpfeil, beendete dort seine Karriere als Weltmeister. „Ich glaube an die Fähigkeiten von Mercedes, weil ich selbst Teil davon war. Ich weiß, wie stark sie sind. Es sind immer die gleichen Leute. Es besteht also sicherlich eine Chance, dass Hamilton nächstes Jahr wieder um die Meisterschaft kämpfen kann.“

„Wir haben in letzter Zeit zwar immer wieder Glanzlichter des Mercedes-Teams gesehen, aber sie sind nicht konstant vorne dabei. Aber in Austin waren sie auf den Sieg aus, hatten am Wochenende tatsächlich das schnellste Auto,“ so Rosberg. „Sie beginnen zu verstehen, wie das Auto funktioniert. Ja, sie sind immer noch inkonsequent, aber sie beginnen nach und nach alles zu verstehen.“

Für die Fans der Formel 1 wäre ein wiedererstarkter Lewis Hamilton ein Segen. Denn die Spannung an der Spitze ist derzeit auf einem Tiefpunkt wie in den dominantesten Jahren des Briten.