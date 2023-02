Formel 1: Hamilton-Rücktritt? Ex-Pilot warnt: „Der Grund, warum viele Leute zurücktreten“

Mit sieben WM-Titel zählt Lewis Hamilton zu den größten Fahrern, die die Formel 1 je gesehen hat. Zuletzt hatte der Brite aber gleich zwei Mal das Nachsehen – Red Bull ist Mercedes im Vorjahr weit enteilt.

Jenson Button warnt nun vor einem möglichen Rücktritt von Lewis Hamilton. Der frühere Formel-1-Pilot habe eine ähnliche Situation wie sein Landsmann erlebt und sich schließlich zum Karriereende entschieden.

Formel 1: Button warnt Mercedes vor Hamilton-Rücktritt

Seit der großen Regeländerung 2022 hängt Mercedes in der Formel 1 etwas zurück. Red Bull und Ferrari waren gerade zu Saisonbeginn enteilt. Button befürchtet, dass Hamiltons Rücktritts Gedanken wachsen, wenn er kein Siegerauto mehr hat.

„Das ist etwas, was wir alle irgendwann in unserer Karriere durchmachen, und es ist der Grund, warum viele Leute zurücktreten – sie sitzen nicht mehr in einem Siegerauto“, erklärte Button gegenüber „Sky Sports F1“ und gab zu: „Deshalb bin ich gegangen.“

Man könne mit dem Druck besser umgehen, wenn man ein siegfähiges Auto habe. „Wenn das nicht der Fall ist, dann denkt man: ‚Weißt du was, ich habe genug, ich will aussteigen’“, mahnt Button an. Bekommt Mercedes es also 2023 nicht hin, wieder regelmäßig um Siege mitzufahren, könne das ein Problem werden.

Mercedes zurück im Titelkampf?

Allerdings kämpfte sich Mercedes schon im Laufe der vergangenen Saison zurück und feierte kurz vor Jahresende sogar noch einen Sieg. In der Entwicklung machten die Silberpfeilen einen großen Schritt nach vorne.

Wie nah Mercedes aber inzwischen wirklich dran ist an der Konkurrenz, wird sich ab Donnerstag (23. – 25. Februar) bei den Wintertest in Bahrain zeigen. „Lewis wird dieses Jahr mit Vollgas beginnen. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Das wird eine Menge Druck auf George Russell ausüben“, meint Button.